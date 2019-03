‘¿En dónde está Meghan?’, la simpática respuesta del Príncipe Harry a la pregunta de estos pequeños

A punto de convertirse en mamá, se espera que Meghan Markle limite al máximo sus eventos públicos; mientras que el Príncipe Harry continúa de forma regular con su agenda de trabajo. Es así como esta mañana asistió a la St. Vincent’s Catholic Primary School, en donde demostró que está más que listo para convertirse en papá al mostrar su lado más paternal con los pequeños. Por supuesto, fieles a la curiosidad y espontaneidad infantil, los jóvenes alumnos del colegio no dudaron en preguntarle en dónde estaba Meghan.

En un gesto muy simpático, Harry simuló una pancita de embarazo con las manos y les dijo que ella iba a tener un bebé y no pudo acompañarlo. Que con una curiosidad resuelta, el Príncipe se enfrentó a una pregunta que no esperaba y es que un pequeño no estaba tan convencido de que estuviera en frente de un miembro de la Familia Real británica. Una de las asistentes de las maestras contó: “Uno de ellos le tocó el hombro y le dijo: ‘¿Cuándo va a venir el Príncipe Harry?’, Harry le respondió diciendo: ‘Yo soy el verdadero Harry. Simplemente me corté el pelo para esta ocasión’”.

Pero éste no fue el único tierno encuentro de esta visita que estuvo plagada de momentos entrañables entre los niños y el Príncipe. Que si los jóvenes alumnos fueron los protagonistas de estas escenas hubo un peludo integrante que también se robó un momento con el Príncipe. El perro mascota de la escuela se emocionó con tanta atención y no dejó de ladrar hasta que Harry se acercó a él y lo tranquilizó con unos cuantos apapachos.

Aunque se espera que los próximos meses Harry haga todos sus eventos en solitario, pues Meghan tendrá que tomar su permiso de maternidad con la llegada del bebé, ayer la pareja hizo una aparición no anunciada. Los Duques de Sussex asistieron a la New Zealand House en Londres para ofrecer sus condolencias ante el terrible ataque que el país del Commonwealth sufrió hace unos días. A pesar de que hubo quien aseguró que ya no se vería más a Meghan en público, la Duquesa quiso hacer acto de presencia en este significativo compromiso en el que fue la encargada de escribir un sentido mensaje. “Nuestras más profundas condolencias. Estamos con ustedes”, se leyó en el mensaje de la Duquesa de Sussex.

