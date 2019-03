Así es como sabremos exactamente cuando Meghan comience su permiso de maternidad Aunque se ha especulado que ya está de descanso, esto no podría ser más lejos de la realidad

Estamos en plena cuenta regresiva para el nacimiento de un nuevo bebé real, ha surgido la duda de cuándo se irá de permiso de maternidad la futura mamá, Meghan Markle. Según tiene entendido HELLO!, Meghan no tiene eventos públicos próximos anunciados, pero continuará teniendo las reuniones privadas y audiencias fuera de cámaras que ha llevado a cabo en los últimos meses. Y aunque recientemente se han dado especulaciones de que ha comenzado ya su baja por maternidad, esto no podría estar más lejano de la realidad.

El Palacio de Kensington anunciará exactamente cuando Meghan tenga su último compromiso antes del nacimiento del bebé. Por ejemplo, el año pasado, cuando la Duquesa de Cambridge estaba en la dulce espera del Príncipe Louis, el Palacio ofreció un comunicado en el que claramente se leía: “Los compromisos públicos de hoy del Duque y la Duquesa de Cambridge serán los últimos de Su Alteza Real antes de que comience su baja de maternidad”. A pesar de los rumores, de momento, no se ha recibido un mensaje de este tipo en el embarazo de la Duquesa de Sussex.

Los seguidores de la realeza pueden esperar un anuncio muy similar al de Kate en caso de Meghan y es muy probable que este anuncio se dé apenas un mes antes de la fecha del nacimiento del bebé. El último compromiso de Kate antes del nacimiento del Príncipe Louis fue el 22 de marzo, y recibió a su tercer hijo casi exactamente un mes después, el 23 de abril. Meghan ha revelado que espera a su bebé a finales de abril, principios de mayo, aunque algunos fans han especulado que la llegada de su primogénito se podría adelantar un poco a mediados de abril. Aunque también ha de decirse que Kate toma un mes antes de los nacimientos de sus hijos, tomando en cuenta que en casa ha tenido a otros niños que cuidar y preparar para la llegada.

Eso sí, ésta es solo una de las muchas incógnitas alrededor de la llegada del primer bebé del Príncipe Harry y Meghan, y es que hasta el momento no se sabe en dónde se dará el nacimiento. Hasta el momento, todas las miradas están puestas en el estacionamiento de la Lindo Wing de hospital de St. Mary’s. ¿Por qué? Pues es que curiosamente, cuando se comienza a restringir el estacionamiento de ese lugar, significa que se está preparando todo para la llegada de un bebé real. Así ha sucedido en el nacimiento de los tres hijos de los Duques de Cambridge y de los dos de la Princesa Diana, aunque hasta el momento no se sabe si éste ha sido el lugar elegido por Meghan.

