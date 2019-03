En medio de apariciones públicas, Kate y William tienen una reunión privada en el Palacio

Ésta ha sido una semana muy activa para Príncipe William y sobre todo para su esposa Kate, pues ha habido múltiples apariciones públicas. No obstante, los royal fans no pudieron pasar por alto que este miércoles, los Duques de Cambridge se alejaron de las cámaras. Se supo que el hijo del Príncipe Carlos y su esposa atenderían un compromiso privado en el Palacio de Kensington, pero no se habían dado más detalles sobre quiénes exactamente asistirían a la cita en el recinto en el que habita esta pareja real, hasta ahora.

De acuerdo a HELLO! en su edición británica online, William y Kate celebraron una reunión con síndicos en el Palacio, de la que tomaron parte debido a su papel de patrocinadores de la Fundación Real del Duque y la Duquesa de Cambridge y el Duque y la Duquesa de Sussex. Los puntos que se abordaron en este encuentro no han sido revelados, pero es sabido que el hijo de Lady Di y su esposa suelen apoyar diversas causas nobles. Posiblemente los Duques hayan hablado de proyectos en curso y futuros de los que se llevan a cabo en la organización.

El Príncipe William ha mostrado un gran interés en programas que apoyan la salud mental de las personas, y los que buscan brindar techo a personas sin hogar; también se ha manifestado en contra del comercio ilegal de vida silvestre. Al igual que su esposa Kate, este royal es un amante de los deportes, por lo que éste es uno de los ámbitos en los que también ha decidido volcar su apoyo, así como en las artes y las actividades que beneficien a la infancia.

Desde el lunes, la agenda inició muy activa para Kate y William. El primer día de la semana, los Duques de Cambridge asistieron junto a otros miembros de la Familia Real en la conmemoración del Día de la Commonwealth. En dicho evento se dejó ver radiante en un abrigo rojo, uno de los favoritos de su clóset. El martes, visitó el Henry Fawcett Children’s Centre, en donde su elegante look no fue impedimento para sentarse en el piso y jugar con los niños. Incluso compartió algunas experiencias con otras mamás y le contó a una que tiene un hijo de la misma edad que el Príncipe Louis: "Louis quiere levantarse todo el tiempo".

Pero su día no terminó ahí, pues en la noche la Duquesa asistió a una gala de la London’s National Portrait Gallery, a donde llegó luciendo espectacular con un vestido negro floral de Alexander McQueen que ya se le había visto tiempo atrás en los premios BAFTA, pero que en esta ocasión usó con la algunas alteraciones. El que fue un diseño con los hombros descubiertos cambió por una versión más recatada con unas mangas cortas y escote cuadrado. De ambas formas Kate lució perfecta como suele hacerlo en cada evento. Ahora, a poco de que termine la semana, ¿será que la veremos nuevamente en público?

