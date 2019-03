A la Angelique, a que no te habías dado cuenta de que Kate llevaba la blusa al revés

En su primera aparición del día de ayer, la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, partió plaza al dejar en casa sus habituales vestidos y aparecer en el Henry Fawcett Children’s Centre luciendo una elegante combinación de blusa y pantalón. El toque especial lo daba el cuello con moño de su blusa, una que fue muy comentada por su sofisticado estilo. Lo que poca gente se dio cuenta es que en realidad, Kate llevó la blusa al revés.

A primera vista, el look de la Duquesa parecía uno común y corriente, pero lo que pronto se descubriría es que Kate decidió darle su propio giro. El diseño original de Gucci que se puede conseguir por 1,300 dólares (alrededor de $26,000 pesos mexicanos) luce casi idéntico a como lo llevó la Duquesa, con una pequeña diferencia, la botonadura va en la espalda. Siempre buscando ser innovadores con sus diseños, en la casa francesa suelen recurrir a este tipo de detalles para diferenciar sus creaciones.

Al parecer, esta innovación no fue tan atractiva para Kate, quien suele apostar por los diseños clásicos. Aunque no se especificó por qué fue el cambio, se sabe que la esposa del Príncipe William prefiere mantenerse fiel a su estilo cuando de vestir se trata. Sin darle muchas vueltas, la Duquesa decidió apostar por lo clásico y de forma discreta invertir la blusa y llevar los botones tradicionalmente al frente. Además del cambio obvio de la botonadura, el llevar al revés la blusa le permitió que el moño en el cuello estuviera mucho más holgado que en la versión original, además de que los botones de las mangas estaban en sentido contrario por dentro de la muñeca.

Considerada un ícono del estilo a nivel mundial, no es extraño que Kate haga alguna alteración a las prendas que conforman su guardarropa. Eso sí, este cambio es mucho más sencillo de imitar que el que, por ejemplo, realizó la noche de ayer en su segundo look del día. La Duquesa de Cambridge apareció en la London’s National Portrait Gallery luciendo su espectacular vestido Alexander McQueen negro con estampado floreado. Para sorpresa de muchos, el diseño no lucía como aquella vez que lo estrenó en los BAFTA del 2017, sino que la Duquesa decidió que se cambiara por completo el escote para llevar una versión mucho más recatada del vestido.

¿Qué tal? No solo Angelique Boyer llevó el vestido al revés como se pudo ver este fin de semana, a veces hasta a las duquesas les pasa.

