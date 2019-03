El vestido que necesitó una alteración para que Kate lo volviera a usar

Si por la mañana se veía a una elegantísima Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, luciendo un look de pantalón y estilosa blusa, por la noche, la esposa del Príncipe William ha dejado a más de uno con la boca abierta. Kate llegó a una gala a la London’s National Portrait Gallery vistiendo sus mejores galas y aunque más de uno reconoció el diseño que lucía como aquel que le vimos hace un tiempo en los premios BAFTA, la realidad es que esta creación de Alexander McQueen tuvo que sufrir algunas alteraciones para volver a ser visto.

En el 2017, Kate lució regia del brazo de su marido luciendo el diseño en negro con estampado floral y delicados listones que dan una silueta muy particular al vestido que pareciera inspirado en las tradicionales sevillanas por la figura ceñida hasta la cadera y el vuelo de dos distintas dimensiones en la falda. En aquella noche de cine, la Duquesa lo lució con un escote off the shoulder que muy pocas veces se permite pero que lució al máximo porque llevaba la melena completamente recogida en un moño bajo que dejaba al descubierto unos largos aretes estilo chandelier.

Esta noche Kate ha repetido diseño, algo que no es raro en la Duquesa, pero lo que ha sorprendido es que ha decidido darle un giro completamente al vestido cambiando por completo su escote. Esta vez, la madre de tres apostó por una versión más recatada del diseño de su firma de cabecera con unas mangas cortas y escote cuadrado. Aunque esto podría parecer cosa sencilla, la realidad es que al parecer, toda la parte superior del vestido fue rehecha, logrando que Kate evitara el escote predilecto de Meghan Markle, quien cada que puede apuesta por el famoso tipo barco.

Para continuar con los cambios que han dado un nuevo aire a este ya conocido outfit, haciendo más relajado el look general, Kate llevó la melena completamente suelta con ligeras ondas que la hacen lucir más joven y casual. Que si ha cambiado el vestido, los accesorios han permanecido casi idénticos. El bolso de Kate ha sido el mismo clutch de Jimmy Choo con una piedra en el broche que llevó aquella noche. Los que sí han cambiado han sido los aretes, que aunque también largos, fueron un tanto más discretos que los que llevó la primera ocasión que se le vio este vestido.

Eso sí, lo que no cambia a pesar de que la Duquesa ya tiene un bebé más que en aquella noche de los BAFTA, es la cinturita de Kate que siempre le da un toque especial a sus looks.

