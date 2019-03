¿Qué escribió la Reina Isabel en su primera publicación en Instagram?

Los miembros de la Familia Real británica no suelen tener redes sociales, pero eso no evita que de vez en vez se den una que otra licencia para enviar algún mensaje personal a través de las cuentas oficiales del palacio. Pero si alguna vez se había leído uno que otro mensaje del Príncipe William, pocos esperarían que la Reina Isabel hiciera una aparición en Instagram. Sorprendentemente, esto fue lo que hizo la monarca y es que la ocasión no era para menos, pues se encontraba visitando el Museo de Ciencia desde donde compartió una carta escrita a su tatarabuelo, el Príncipe Alberto, en 1843. ¿Lo mejor? Para dejar claro que la publicación había sido escrita por ella, estuvo firmada por Elizabeth R (Elizabeth Regina, reina en latín -la forma oficial en la que se le define-).

VER GALERÍA

“Hoy, mientras visitaba el Museo de Ciencia me interesó el encontrar una carta de los Archivos Reales, escrita en 1843 a mi tatarabuelo el Príncipe Alberto. Charles Babbage, acreditado como el primer pionero del mundo en las computadoras, diseñó el ‘Motor de la diferencia’, del que el Príncipe Alberto tuvo la oportunidad de ver el prototipo en julio de 1843. En la carta, Babbage le hablaba a la Reina Victoria y al Príncipe Alberto sobre su intervención en el ‘Motor de Analítica’ del que los primeros programas de computación fueron creados por Ada Lovelace, una hija de Lord Byron”, se lee en el mensaje de la Reina que acompañó con una fotografía de la carta.

“Hoy, tuve el placer de aprender acerca de las iniciativas de programación computacional de niños y me pareció adecuado para mí el hacer esta publicación de Instagram desde el Museo de la Ciencia que por mucho tiempo ha impulsado la tecnología, la innovación y ha inspirado a las futuras generaciones de inventores. Elizabeth R”, terminó el mensaje que se pudo ver publicar a la Reina en un simpático video en el que espera hasta que se haga la publicación para después con un gesto de su mano confirmar que ya ha quedado en la red.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Harry, Meghan, Kate, William? El royal con más apariciones de la Familia Real británica fue…

¿En dónde escondieron las joyas de la Corona en la Segunda Guerra Mundial? ¡En una caja de galletas!

En un par de horas, el mensaje consiguió más de 70,000 likes, comprobando que la monarca sería toda una sensación en la red, de así quererlo. Aprovechando que ya estaba en la famosa red, la Reina posó para una Instagram Story al más puro estilo de los millennials. Lo que es un hecho es que esta publicación en Instagram no es algo nuevo para la Reina, quien fue una de las primeras personas en el mundo en mandar un correo electrónico cuando comenzó la revolución del internet.

VER GALERÍA