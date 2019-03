La cita secreta de Harry y Meghan, con todo y Tina Turner de por medio

Están a punto de convertirse en padres y tienen una agenda por demás ocupada, pero eso no significa que el Príncipe Harry y Meghan Markle no se den tiempo para una que otra escapada romántica. Eso ha sido precisamente lo que ha pasado este fin de semana, cuando los Duques de Sussex decidieron dejar su casa en el Palacio de Kensington para de incógnito poder disfrutar de TINA The Musical, la obra de West London inspirado en la vida de la cantante Tina Turner.

VER GALERÍA

Aunque, por supuesto, el Palacio de Kensington no informó de esta noche de cita de los futuros padres, fue la compañía de la obra la que reveló estos planes secretos de Harry y Meghan. “Estuvimos muy emocionados y honrados de dar la bienvenida a el Duque y la Duquesa de Sussex en el show la noche de ayer #TinaTheMusical”, se leía en la cuenta de Instagram de la producción que promete una noche de canto, alegría y baile, lo que seguramente disfrutaron al máximo los enamorados.

Al parecer, a pesar de sus apretadas agendas, Harry y Meghan quieren sacar todo el provecho de las noches antes de que reciban a su primer hijo. Apenas el fin de semana pasado realizaban su última gira al extranjero antes de la llegada de su primogénito con una visita a Marruecos. Los muchos eventos en los que participaron no se vieron pausados por la pancita cada vez más prominente de Meghan. A su llegada a Londres, los Duques realizaron un evento privado en el Palacio de Kensington para encontrarse con los miembros de Chatham House, del Royal Institute of International Affairs.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La Familia Real británica da un paso al frente para protegerse de los ataques en las redes sociales

El último desmentido de Kensington sobre el bebé de los duques de Sussex

Esta mañana, Harry apareció en solitario en Birmingham para rendir honor a la memoria de los británicos que fallecieron en el ataque terrorista en Túnez del 2015. Solemne y sobrio, el Príncipe acompañó a las familias de las víctimas en este evento conmemorativo. Además se sabe que esta semana, los Duques de Sussex se reunirán con los Duques de Cambridge en su primer evento en conjunto desde navidad.

Como si su apretada agenda no fuera suficiente, Harry y Meghan se preparan para mudarse a Frogmore Cottage antes de la llegada de su bebé. La residencia que se encuentra a los alrededores del Castillo de Windsor, se encuentra en renovación y tan pronto como acaben los trabajos recibirá a los Duques de Sussex.

VER GALERÍA