¿Otro bebé? Ésta fue la simpática respuesta de Kate ante la pregunta

El Príncipe Louis todavía no tiene un año, pero al ver a pequeños bebés, la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, no ha podido evitar sentirse nostálgica durante su visita a Irlanda del Norte. Ella y el Príncipe William nunca han hecho un secreto que les encanta tener una gran familia y con tres pequeños en casa, a nadie sorprendería que los Duques de Cambridge se animaran a un cuarto hijo, siguiendo los pasos de la Reina Isabel. Hay que recordar que William y Kate son los primeros en la familia desde la monarca que deciden tener más de dos pequeños en casa y al parecer, en el Palacio de Kensington hay lugar para algunos más.

Pero, ¿qué respondió Kate cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de tener un cuarto hijo? Todo sucedió cuando recorriendo las calles de Irlanda del Norte se encontró a un pequeñito de apenas cinco meses. Tocando sus piernitas y viéndolo con dulzura, Kate le dijo al padre del bebé: “Es un niñito muy dulce…tan tierno…me hace sentir nostálgica”. Alan Barr, papá del niño ni tardo ni perezoso le preguntó: “¿Bebé número cuatro?”, a lo que muy simpáticamente Kate respondió: “Creo que William podría estar un poco preocupado”.

La respuesta no ha sido una sorpresa y es que no hace mucho el Príncipe William todavía hablaba de las desveladas que la llegada del Príncipe Louis ha implicado, eso sí, Kate no se cerró a la posibilidad de agregar un cuarto integrante a los niños Cambridge. En su visita a la organización de St. Joseph SureStart, Kate y William hablaron de las dificultades de la llegada de un nuevo bebé como los problemas que hay al amamantar, así como el estrés y la presión que se pueden derivar en los primeros meses de vida de un hijo.

Lo que ha nadie ha sorprendido es que William y Kate se han mostrado especialmente paternales en esta visita, encantados de convivir con los más pequeños. Una nena, Hannah Ritchie de 9 años, se animó a preguntarle a Kate que si le gustaba ser una princesa: “Me dijo que le gusta ser una princesa porque puede viajar alrededor del mundo y conocer a todos los niños encantadores. Puede hablar con ellos, le encanta conocer y platicar con niños”, narró la niña. La Duquesa y mamá de tres dijo segura: “Me encanta trabajar con gente joven. Todos son tan valientes y fuertes en algunos de los lugares a los que vamos. Es muy lindo conocerlos”.

