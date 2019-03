El encuentro de Rania de Jordania con la Reina Isabel

El Palacio de Buckingham ha abierto sus puertas este día para que la Reina Isabel pudiera recibir al Rey Abdalá de Jordania, su esposa Rania y el Príncipe Hussein. Con toda la solemnidad que el encuentro entre dos monarcas amerita, la visita se llevó a cabo ante de la presencia de la Princesa Anne. Francamente contentos de poder reunirse en lo que será una breve visita de la Familia Real jordana por la Gran Bretaña, los miembros de ambas Casas Reales posaron en uno de los salones de la residencia oficial de Isabel.

Tal como dicta el protocolo, la Princesa Anne saludó al Rey Abdala con todo el protocolo que corresponde, haciendo una perfecta reverencia. En el encuentro, el Rey le dijo a la Reina Isabel que estaba muy honrado de estar ahí, mientras que la monarca recordó rápidamente que la última vez en la que habían coincidido el Príncipe Hussein se sentó junto a la Princesa Anne -al parecer en el cumpleaños del Príncipe Carlos-, cuando el Rey no pudo asistir, algo por lo que se disculpó.

Como suele hacer en sus apariciones públicas, Rania de Jordania eligió a detalle su guardarropa para encontrarse con la Reina Isabel. Parece que en esta visita quiso hacer un sutil guiño al colorido clóset de la monarca, por lo que recurrió a un femenino vestido en color bugambilia que contrastaba a la perfección con sus zapatos de tacón lilas, además de lucir un pequeño bolso de mano en tono burgundy.

Aunque los ojos del mundo suelen posarse sobre las estilosas elecciones de Rania de Jordania, recientemente la esposa del Rey Abdalá señaló que espera que esto no sea la único que destaque de ella. “Espero que sea mi trabajo lo que me defina, no mi guardarropa”, dijo a Harper’s Bazaar junto a un posado que realizó con Alexi Lubomirski, mismo fotógrafo que estuvo a cargo de los retratos oficiales de la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle.

El Rey, su esposa y su hijo comenzaron esta visita a Reino Unido con una parada en la Jordan Growth and Opportunity Conference, en la cual se pretende reunir a inversionistas británicos con interés de trabajar en colaboración con Jordania. Después de su encuentro con la Reina Isabel, el Rey Abdalá hizo una parada en Downing Street 10 para reunirse con la Primer Ministro Theresa May.

Ésta no es la única visita que el Rey Abdalá y la Reina Rania han realizado a Gran Bretaña en los últimos meses, fue apenas en noviembre pasado cuando la familia casi al completo hizo el mismo viaje para poder asistir a la presentación de la Princesa Salma en la academia militar de Sandhurst, misma institución de la que el Príncipe Hussein se graduó en agosto del 2017.

