El abrigo con capa de Kate que necesitarás en tu clóset

El segundo día de la breve gira del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, por Irlanda del Norte comenzó entre cariños de la gente que se reunió para esperarlos a las afueras del Braid Arts Center en Ballymena. A pesar de que la noche ayer terminó tarde tras la cena que se rindió en su honor en el Belfast Empire Hall, esta mañana se vio a los Duques por demás sonrientes y agradecidos con las personas que sin importar el frío, esperaron por varias horas en la calle para conocerlos.

En esta ocasión todos los reflectores se posaron sobre Kate y cómo no hacerlo, si la Duquesa decidió estrenar un abrigo que no ha dejado a nadie indiferente. Se trata de un sobretodo en powder blue de Mulberry. La elegante pieza de la colección otoño 2018 de la firma podría haber llamado la atención solamente por su color, pero la realidad es que su silueta fue lo que lo hizo volverse la sensación. En vez de la figura tradicional, este abrigo cuenta además con una capa sobre los hombros que le da un toque de nostalgia a la Gran Bretaña de los años 50s. El diseño original que tiene un precio de 1,735 libras esterlinas (alrededor de $45,998 pesos mexicanos) contaba con unos toques de piel café en los puños, detalle que Kate prefirió retirar para esta aparición. Por supuesto, no faltaron las comparaciones en redes sociales de este abrigo con el que aparece en una de las películas de Harry Potter y que en aquel entonces cobró mucha popularidad.

Si el abrigo ya era muy comentado, durante su visita a la organización de St Joseph SureStart se pudo ver que debajo de él llevaba en otro tono de azul, un vestido de una de sus diseñadoras de cabecera Jenny Packham. El diseño en una de sus siluetas predilectas con mangas largas, corte hasta la rodilla y un cinturón en contraste para enfatizar su esbelta figura parece ser hecho a la medida.

Como complementos, Kate llevó unos tacones modelo Malory de Rupert Sanderson que se pueden conseguir por 475 libras esterlinas (alrededor de $12,588 pesos mexicanos) que iban a juego con un bolso clutch en el mismo tono de Jimmy Choo modelo Celeste con un precio de 19,424 pesos mexicanos. El toque final fue el que otorgaron los aretes de la Princesa Diana en zafiro y brillantes que son el complemento del anillo de compromiso que ahora lleva Kate en su mano.

