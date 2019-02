Kate y el cómodo look sporty que usó para jugar futbol junto al Príncipe William

Desde su arribo a Belfast, capital de Irlanda del Norte, Kate y William cautivaron a todos los royal fans con su carisma y simpatía. Siendo uno de los objetivos principales de este viaje promover el deporte entre los niños, esta pareja no pudo evitar sumarse a las actividades con los pequeños, que incluyeron una divertida práctica de futbol, para la que la Duquesa estaba más que preparada, pues su atinado y cómodo look le permitió no sólo jugar con el balón como toda una profesional, sino verse perfecta.

VER GALERÍA

Kate llegó a la capital norirlandesa enfundada en un abrigo rojo de Carolina Herrera, una de las piezas favoritas de su guardarropa. No obstante, como su recorrido incluía una visita al estadio Windsor Park, donde se llevaba a cabo una práctica de futbol con niños, la Duquesa no reparó en cambiarse de ropa para participar entusiastamente en las actividades junto a William, quien es un gran fan del club Aston Villa. En un abrir y cerrar de ojos apareció con unos jeans negros de corte pitillo, una chamarra corta capitonada en azul marino y unos cómodos tenis, un look completamente sporty.

VER GALERÍA

Sonriente, la Duquesa de Cambridge entró a la cancha del estadio para jugar con los pequeños y con su marido, que también optó por quitarse el saco y ponerse tenis. Al calor de la práctica con los niños, Kate decidió decirle adiós a su chamarra, dejando ver otra de las piezas de su look: un suéter blanco con franjas y cuello en V de Ralph Lauren. Ya antes la esposa de William había decidido atar su melena castaña en una cola de caballo baja para estar más cómoda al correr sobre el pasto.

VER GALERÍA

Una vez más Kate y William mostraron sus habilidades en el deporte. No es secreto para nadie que esta pareja comparte el gusto por varias disciplinas, como el tenis y la navegación. Y en visitas como la que ahora han hecho en el Windsor Park, gustan siempre de tomar parte de las actividades, demostrando sus talentos y también su cercanía con la gente. Quienes son definitivamente los más fans del futbol son sus hijos mayores, el Príncipe George y la Princesa Charlotte, pues los mismos Duques así lo han revelado anteriormente.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En su visita al emblemático estadio de Belfast, William y Kate conocieron más sobre los proyectos que lleva a cabo la Irish Football Association, los cuales buscan fomentar a través del futbol la unión y la fraternidad entre los integrantes de la comunidad. Tras esta parada, los Duques viajaron al condado de Fermanagh, donde visitaron un centro juvenil, ahí nuevamente se sumaron a las actividades y participaron en prácticas como tiro con arco y canotaje. Finalmente la pareja real regresó a la capital de Irlanda del Norte para asistir una fiesta en el icónico Belfast Empire Hall.

VER GALERÍA