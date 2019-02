El destino de la escapada de Kate con sus hijos ha sido revelado

La semana pasada se celebraron las vacaciones de mitad de curso en las escuelas británicas y se sospechó que la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, y el Príncipe William habían aprovechado para llevar a sus niños a unas privadas vacaciones. Aunque se llegó a pensar que podrían haber tenido una escapada invernal en algún resort de esquí, se ha sabido que los Cambridge apostaron por algo mucho más sencillo y familiar, permaneciendo en su residencia de campo, Anmer Hall, en Norfolk.

Según el Dailymail, aprovechando que se encontraban en Norfolk, Kate acudió con el Príncipe George y la Princesa Charlotte a un hotel de lujo en la zona durante uno de esos días, para que sus niños pudieran nadar un poco en la alberca del lugar. “Los dos niños nadaban sin ayuda y se le veía muy confiados. Se sumergieron bajo la fuerza de los jets del agua. Kate amablemente nos preguntó si estaba bien que los prendieran”, ha dicho uno de los huéspedes a la publicación británica.

“Estaban tirándose pequeños clavados a los brazos de ella. Kate no se movió de sus lados. George le preguntó si podía salir para meterse al jacuzzi pero ella le dijo que no. En algún punto, Charlotte hizo unos chapuzones desde el lado de la alberca y le gritó: ‘Mira mami, me estoy sumergiendo’”, continuó esta persona que también reportó que Kate organizó algunas competencias entre los niños. Según la publicación británica, la Duquesa y sus hijos visitarían el sauna y el vapor antes de abandonar el hotel. Se piensa que el Príncipe Louis pudo quedarse en casa con el Príncipe William o con su nana.

Después de la breve escapada, el lunes marco el regreso a clases para el Príncipe George y la Princesa Charlotte. No sería raro que la familia hubiera pasado sus días libres en Anmer Hall pues es sabido que cada vez que los niños no tienen que ir a la escuela, deciden permanecer en su residencia de Norfolk. De hecho, antes de que Charlotte entrara a la escuela, la familia prefería permanecer allá y viajar a Londres para cumplir con sus compromisos oficiales. La teoría de la alberca tampoco suena tan descabellada al recordar que la Duquesa y sus niños suelen visitar la piscina del Palacio de Buckingham en donde aprendieron a nadar. El descanso escolar y una semana libre de compromisos para los Duques resultó la combinación perfecta para que la familia pudiera pasar una semana lejos de los reflectores antes de volver a casa a retomar sus responsabilidades.

