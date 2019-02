El vestido de Meghan que en verdad es ¿una falda?

Como suele ser en las giras oficiales, los cambios de vestuario para Meghan Markle son algo que se hace en cuestión de minutos. Si por las mañanas se veía a la Duquesa de Sussex aparecer en su versión más casual del brazo del Príncipe Harry, por la tarde marroquí ha aparecida enfundada en un look más formal y estiloso. Lo que ha llamado la atención es que los seguidores de su estilo parecen haber identificado el vestido que ha lucido hoy, pero que hace unas cuantas semanas se veía en Londres como una falda, ¿será posible?

El look al que nos referimos es al que llevó a los Jardines de Andalucía en Rabat para visitar un mercado local, después de reunirse con jóvenes emprendedores. Si por la mañana se le veía en jeans y cazadora, por la tarde eligió una versión más elegante de su outfit. Una vez más ha apostado por el color negro, un tono que no es muy popular entre las royals, pero que para Meghan es todo un básico. La esposa del Príncipe Harry apareció con lo que parecía un vestido strapless en tela plisada que le llegaba justo a la rodilla. Los seguidores de su estilo inmediatamente surgieron con la teoría de que este vestido no es sino la falda hecha a la medida que se le vio en enero durante una reunión con The Association of Commonwealth Universities hecha por Givenchy. Aunque la hipótesis suena un poco difícil de creer por el largo de ambas piezas, al tratarse de una falda de maternidad, todo es posible.

Meghan contrastó esta pieza con la chaqueta Keith de la firma Babaton que se le había visto ya en un par de ocasiones y que se puede conseguir por 195 dólares (alrededor de $3,900 pesos mexicanos). La Duquesa también recurrió a su clóset para el calzado, con un modelo Carolyne 70 en un diseño especial con polka dots de satín de la firma Manolo Blahnik de 745 dólares (algo así como $14,900 pesos mexicanos).

En toque especial haciendo un guiño a la estética de la región se hizo a través de los aretes que eligió Meghan, unos de gran tamaño en oro amarillo enrejado de Gas Bijoux que tienen un precio de $4,100 pesos mexicanos. Los discos circulares de los pendientes pudieron ser apreciados a la perfección gracias a la coleta que Meghan llevó desde la mañana y combinaban con un collar largo que llevaba sobre su baby bump pero que no pudo ser visto a detalle, pues como ha hecho a lo largo de su embarazo, suele llevar la mano sobre él.

