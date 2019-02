Meghan Markle se deja ver en las calles de Nueva York

Después de que se diera a conocer que Meghan Markle se encuentra en Nueva York, pasando unos días entre amigas para celebrar su baby shower, la Duquesa de Sussex se dejó ver en las calles de la Gran Manzana. Con su baby bump como protagonista, la esposa del Príncipe Harry no tuvo problema en ser fotografiada mientras salía del hotel The Mark para dirigirse al museo de arte Met Breuer, para después hacer una parada en el hotel The Surrey que se encuentra justo enfrente, para almorzar con su amiga Abigail Spencer previo a su baby shower.

Al estar en la capital de la moda, Meghan tenía que lucir de lo más chic y cómo no hacerlo con un coqueto abrigo negro de Courreges Paris Haute Couture diseño de 1965, que dejaba ver a la perfección su baby bump que cada día crece más. A juego llevaba unos skinny jeans que contrastaban a la perfección con sus stilettos -sí, para caminar- Stuart Weitzman en color camel. A la par que los zapatos, la Duquesa llevó una maxi bolsa en este color de Carolina Herrera modelo Matryoshka -que como suele hacer Meghan tiene un nombre muy significativo, madre en ruso- con un precio de entre 400 y 700 dólares según su material.

El toque final lo dieron sus espectaculares lentes obscuros modelo Air Heart de Le Specs, que pueden conseguirse por solamente $1,431 pesos mexicanos. Amante de la joyería, Meghan lució sus aretes de oro con diamante de Pippa Small y un anillo en oro con la palabra Love de Solange Azagury-Partridge que estrenó el año pasado. Con la melena completamente suelta, Meghan se vio muy estilosa en este recorrido que ha dejado ver que para ella eso de caminar en tacones con su pancita es cosa sencilla.

Antes de que se pudiera ver a Meghan, a las afueras de su hotel se pudo ver la llegada de un sinfín de flores para el baby shower que al parecer, hace referencia a la primavera con motivo de la fecha del nacimiento del primer bebé de Harry y Meghan. Además del tema de la celebración, también se pudo ver uno de los primeros regalos para la futura mamá que fue una cuna Hudson de babyletto que se puede conseguir por 290 libras esterlinas (alrededor de $7,685 pesos mexicanos).

Si Meghan está disfrutando este viaje de chicas, esta mañana se pudo ver al Príncipe Harry en su segundo compromiso oficial en solitario de los últimos días. Muy sonriente y cálido, Harry tuvo la oportunidad de convivir con un grupo de pequeños que le dieron una probadita de lo que está por venir. Parece que no se les volverá a ver juntos sino hasta el fin de semana cuando realicen su viaje oficial a Marruecos.

