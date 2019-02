Con amigas, el viaje secreto de Meghan a Nueva York

La agenda de Meghan Markle es cada vez más agitada pero esto no ha impedido que pueda darse una escapada para hacer un viaje especial a Nueva York. La Duquesa de Sussex voló a la Gran Manzana la semana pasada para reunirse con sus amigas más cercanas, entre las que se encontraba su estilista y mejor amiga, Jessica Mulroney. HELLO! ha confirmado que una de las paradas se hizo en la sucursal de SoHo de Laduree en donde disfrutaron de una tarde de macarons y té.

“Fue el sábado pero fue una visita totalmente privada”, ha dicho una fuente del famoso lugar a HELLO!. Esto no ha sido una sorpresa, pues en ocasiones anteriores, Meghan ha confesado que tiene una debilidad por estas delicias diciendo “es un pedacito de París en el corazón de Nueva York”. Y si ya se encontraba haciendo una de sus cosas favoritas, no podía quedar fuera una tarde de compras entre amigas en uno de los lugares con mejores tiendas en el mundo. Se dice que la esposa del Príncipe Harry compró suficiente ropa para el bebé, más todos los regalos que del baby shower que será parte de este viaje en el que han estado únicamente sus amigas más cercanas.

Al tratarse del primer bebé para Harry y Meghan sus amistades se encuentran tan emocionadas como ellos anticipando la llegada que se calcula se dará a finales de abril. Eso sí, los regalos no han sido azules o rosas, pues los Duques han anunciado que están esperando al nacimiento para saber el sexo del bebé. Que si ellos afirman no saber qué esperan, las casas de apuestas desde enero pasado cerraron las pujas en favor de una niña para los Sussex.

Sorprendentemente, éste no será el último viaje de Meghan previo al nacimiento de su bebé. Se tiene anticipado que a finales de febrero, la pareja realice su última gira al extranjero antes de convertirse en papás. Los Sussex viajarán a Marruecos del 23 al 25 de febrero y se anticipa que los compromisos están diseñados para causar las menos molestias posibles a la futura mamá que realizará el viaje con una ya avanzada pancita.

Apenas el martes pasado se veía a Meghan aparecer en un compromiso oficial del brazo del Príncipe Harry en el Natural History Museum of London. Este viaje de Meghan a Nueva York coincide con las vacaciones escolares que han permitido a los Duques de Cambridge darse una escapada con sus hijos, por lo que ninguna de las dos parejas ha tenido compromisos públicos en estos días.

