Así será el comentado regreso de Meghan a la pantalla Aunque mucho se habló de que podría hacer un cameo en el final de Suits, su regreso será diferente

Fue justo antes de que se anunciara su compromiso con el Príncipe Harry, que Meghan Markle se despidió de los foros de televisión. Pocos días antes de su boda, se le vio aparecer en el último capítulo en el que participó de Suits, la serie que la llevó a la fama y se pensó que esto sería lo último que se vería de ella en la actuación. Hace unas semanas se llegó a rumorar que se le ofrecería hacer una breve participación en el final de la serie, pero rápidamente se disiparon las especulaciones y se supo que eso era imposible, aunque ahora, se sabe que se podrá ver un poco más de la actuación de Meghan pero de una manera que no se esperaba.

¿Cómo lo hará? Pues resulta que una película en la que participó hace algunos años y que nunca vio la luz será estrenada próximamente. Con el título, The Boys and Girls Guide to Getting Down, el filme está enlatado desde el 2011, por fin ha recibido el presupuesto para distribuirla, según ha informado The Hollywood Reporter. Y aunque tuvieron que pasar ocho años para que alguien pusiera la mirada sobre este filme que cuenta las aventuras de un grupo de solteros, no se tendrá que esperar mucho para verla pues se espera que se estrene este mismo año.

No se sabe si Meghan ya está enterada de este estreno, lo que sí es que tras el anuncio de su compromiso ella fue muy clara sobre el cambio de vida que tendría y su despedida de la carrera por la que luchó durante años. “No lo veo como una renuncia. Simplemente lo veo como un cambio”, dijo en la entrevista que dio en conjunto con el Príncipe Harry en noviembre del 2017 para anunciar sus nupcias al mundo, “Es un nuevo capítulo, ¿cierto? Y también, recuerden, he trabajado en (Suits) por siete años. Fuimos muy, muy afortunados de tener ese tipo de duración en una serie…He cumplido eso y me siento muy orgullosa del trabajo que hice ahí y ahora es momento de trabajar con (Harry) como un equipo”.

Como es costumbre, los hombres y mujeres que entran a la Familia Real en una posición como la de Meghan, renuncian a sus trabajos habituales para poder tomar todas las responsabilidades que implica su papel. Tras su matrimonio con Harry, Meghan se convirtió en representante de la Reina de tiempo completo lo que implica todo tipo de labores y compromisos.

