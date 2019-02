El día en el que un taxista preguntó a la Duquesa de Cornwall qué pensaba de Camila, sin darse cuenta de que era ella

Quién no se ha visto envuelto en una larga plática con un taxista a lo largo de un viaje por la ciudad. Sin importar que seas parte de la Familia Real británica, los choferes de estos automóviles siempre tendrán un buen tema de conversación para pasar el rato. Eso sí, nadie te asegura que uno de esos momentos no será bochornoso, como le sucedió a la Duquesa de Cornwall, quien sin ser reconocida recibió una pregunta difícil de responder al viajar en taxi, ¿qué piensas de Camila?

La esposa del Príncipe Carlos narró la simpática anécdota durante una recepción de la caridad para niños de los London Taxi Drivers, de la que es patrona, en el Palacio de Buckingham. Rodeada de choferes de estos vehículos que en Londres son negros de modelos antiguos y muy pintorescos, contó la historia que robó una sonrisa a más de uno. “Estoy muy agradecida de haber viajado en taxi hoy. No me había subido a un taxi desde hace mucho pero solía pasar varias horas platicando con los choferes”, comenzó Camila, “Lo maravilloso acerca de los choferes de taxi es que te van a decir exactamente lo que está pasando en el mundo. No hay nada que no puedas investigar de uno de ellos”.

“Recuerdo que uno de ellos me dijo cuando viajaba en un taxi, quien no creo que se diera cuenta de quién era yo -esto fue antes de que me casara- y me preguntó qué pensaba de mí misma”, narró la Duquesa. Aunque no reveló cuál fue su respuesta a esta incómoda pregunta, parece que el viaje tuvo un final feliz. “Era enormemente encantador y le di una gran propina”, dijo Camila a una sala que no paraba de reír al imaginar la incómoda escena.

Tal como dijo Camila en su relato, para esta ocasión especial, recibió un paseo en taxi alrededor de la zona en un vehículo de bajas emisiones de gas. Antes de reunirse a platicar con los choferes, la Duquesa posó frente a los automóviles y se dispuso a compartir la anécdota de la que hasta ahora no se sabía nada.

La Duquesa de Cornwall es la patrona de la London Taxi Drivers’ Charity for Children, una organización que data de 1928 y que tiene una tierna historia detrás. En aquel entonces, un chofer llamado Mick Cohen que era huérfano, reunió a 12 choferes para juntar dinero que donaron al orfanato en el que él creció, el Norwood Orphanage. Con el tiempo su labor ha continuada y en la actualidad además dan paseos a niños con discapacidad y organizan salidas para ellos.

