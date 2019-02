El Duque de Edimburgo entregará voluntariamente su permiso de conducir tras un mes del accidente automovilístico que sufrió

El Palacio de Buckingham realizó un comunicado especial en el que expresaba la decisión que tomó el Duque de Edimburgo: “Después de una cuidadosa consideración, el Duque de Edimburgo ha tomado la decisión de entregar voluntariamente su permiso de conducir”. Esta declaración es consecuencia del incidente que sucedió el 17 de enero, cuando el Land Rover Freelander que conducía el Príncipe chocó con otro vehículo en la finca de Sandringham, causando una lesión al pasajero del otro coche.

El Duque de Edimburgo envió una carta a principios de esta semana agradeciendo al público por sus buenos deseos de recuperación después del accidente. El Príncipe Felipe mencionaba en dicha carta que estaba agradecido por los mensajes y que el accidente seguía estando en investigación ya que fue un shock para todos los implicados. El escrito fue redactado y firmado por la secretaria de correspondencia de Felipe, Suzy Lethbridge y comenzó con lo siguiente: “El Duque de Edimburgo les agradece sus amables mensajes de buenos deseos tras el reciente accidente cerca de Sandringham. Fue un shock para todos los involucrados. Los servicios de emergencia de Norfolk respondieron rápidamente y ayudaron a los que fueron afectados. El Príncipe Felipe les agradece que hayan tomado el tiempo para escribir”.

Según el Daily Mirror, el hijo de la Reina Isabel II también escribió a la lesionada Emma Fairweather y la carta expresaba lo mucho que sentía el accidente del pasado 17 de enero: “Me gustaría que supiera cuánto lamento mi participación en el accidente del cruce de Babingley. El sol brillaba bajo la carretera principal. En condiciones normales no tendría ninguna dificultad para ver el tráfico que viene de la dirección de Dersingham, pero sólo puedo imaginar que no vi venir el coche, y estoy muy arrepentido por las consecuencias. Me sentí un poco agitado después del accidente, pero me sentí muy aliviado de que ninguno de ustedes resultara gravemente herido”.

El hombre de 97 años continuó: “Mientras una multitud comenzaba a reunirse, un oficial de policía local me aconsejó que regresara a Sandringham House. Desde entonces supe que sufriste una fractura de brazo. Lamento profundamente esta lesión. Le deseo una pronta recuperación de una experiencia muy angustiosa”, antes de firmar la carta como Felipe.

