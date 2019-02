La cena secreta que la Duquesa de Cambridge ofreció en el Palacio de Buckingham

El Palacio de Buckingham se vistió de gala para abrir sus puertas a una importante cena este miércoles, pero la gran diferencia fue que en esta ocasión la gran anfitriona fue la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton. De acuerdo con Court Circular, la esposa del Príncipe William ofreció un evento en la residencia oficial de la Reina Isabel en Londres, en su papel de patrona de la Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge and the Duke and Duchess of Sussex, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer más información. Hay que recordar que como lo hace año con año, la Reina Isabel se encuentra en Sandringham y será en los próximos días cuando regrese a Londres.

Debido a que se trató de su fundación, Kate pudo haber invitado a personas involucradas en sus caridades y patronatos. La Duquesa se encuentra relacionada con más de 16 organizaciones que reflejan sus intereses, que van de los deportes a las artes; aunque su principal causa es la salud mental, con un enfoque dirigido a los más jóvenes. Hay que recordar que ésta ha salido la semana de la salud mental infantil, por lo que no sorprendería que esta cena estuviera relacionada con esta situación.

Se dice que la Duquesa está trabajando en un proyecto en solitario, enfocado en el bienestar infantil. Se espera que esta nueva iniciativa sea lanzada a lo largo de este año, convirtiéndose en una vocación para la Duquesa, quien ha mostrado su interés por proveer a los más pequeños de apoyo sin importar su situación. Kate ha unido a un grupo de expertos para poder definir por qué las familias más vulnerables no reciben apoyo, investigación que será dada a conocer por el Palacio de Kensington el próximo año.

Este ha sido un tema de gran interés para Kate desde hace algunos años y cada vez que tiene oportunidad, atrae atención a esta causa. “Todos sabemos lo importante que es la infancia y cómo esos primeros años nos forman para toda la vida. También sabemos lo negativo que puede ser un mal impacto, si los problemas que surgen a una edad temprana se ignoran o minimizan. Por lo que es vital que eduquemos a los niños a lo largo de este temprano y crítico período”, dijo durante su visita a la Reach Academy en Londres.

Con la Reina fuera de Londres, el resto de la familia ha cumplido con algunas responsabilidades en el Palacio de Buckingham. Apenas hace unos días, el Príncipe William se hacía cargo de las investiduras otorgadas en la residencia oficial de su abuela, mientras que a principios de la semana, el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall ofrecían una cena para el British Asian Trust.

