¿Qué eligió Kate cuando unos niños le preguntaron por un objeto que la hiciera feliz?

Si te pidieran escoger un objeto de tu vida que te cause alegría, ¿cuál elegirías? Pues a ese cuestionamiento se enfrentó la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, durante su visita a la Lavender Primary School con motivo de la Mental Health Week. En su faceta más maternal, la Duquesa participó en una actividad escolar en el que los alumnos y ella tenían que presentar a su grupo un objeto que los hiciera feliz y explicar el por qué.

Después de escuchar atentamente a los pequeños, llegó el turno de la esposa de Príncipe William y su elección no podría haber sido más tierna. De su clutch Mulberry -el que la ha acompañado fielmente desde hace varios años ya-, Kate sacó la fotografía en la que toda su familia posó en Anmer Hall para su postal navideña. “Ésta es una fotografía de mi familia. Estos son mis hijos y éste es mi esposo. Y mi familia me hace feliz”, compartió Kate con los niños, “Nos gusta jugar juntos afuera y pasar mucho tiempo juntos como familia y eso me hace sentir muy feliz”. Los niños escuchaban atentos a la explicación de Kate, tal como ella lo hizo cuando ellos le mostraron cosas como una pelota, unos googles de natación y unos stickers.

En esta aparición relacionada con una causa muy cercana a su corazón, Kate mostró su lado más maternal, tal y como lo ha hecho en sus más recientes compromisos. Este martes visitó dos escuelas en Londres en su papel de patrona de Place2Be para conmemorar la semana de la salud mental infantil. Su primera parada fue la Lavender Primary School, en el norte de Londres, donde se encontró también con padres de niños con los que habló de los retos que enfrentan. Su segunda visita fue a la Alperton Community School, en donde conoció a la mujer que es considerada la mejor maestra del mundo, Andria Zafiakou.

Para este compromiso, Kate lució un colorido vestido verde de Eponine London que se puede conseguir por 2,100 libras esterlinas (alrededor de $55,650 pesos mexicanos). Como suele hacer en la temporada de invierno, la Duquesa lució mallas color negro que iban en contraste con sus nuevos botines de agujetas de LK Bennett de 295 libras esterlinas (algo así como $7,818 pesos mexicanos). Aunque hacía un tiempo que no se veía, Kate volvió a recurrir a su fiel clutch Mulberry aunque esta vez en piel negra y como accesorio final llevó aretes de oro con diamantes de Kiki McDonough de 1,833 libras esterlinas (aproximadamente $48,575 pesos mexicanos).

