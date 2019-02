Con peinado de bailarina, así fue el look de Meghan para su regreso a la universidad

Hace ya algunos años que Meghan Markle se graduó de la Universidad de Northwestern, pero esta mañana su agenda oficial la llevó de vuelta a aquellos años colegiales para su reunión con la Association of Commonwealth Universities en la University of London, en su primer encuentro desde que fue nombrada patrona de la organización. Para este compromiso, Meghan ha vuelto a recurrir a su firma de confianza para los compromisos importantes y lo ha hecho innovando con un nuevo peinado que dejó ver una clara inspiración de las bailarinas de ballet con un moño alto.

Meghan revivió de su clóset aquel abrigo negro con hombreras que estrenó en la ceremonia del Remembrance Day en noviembre pasado. Ya que aquella vez únicamente se le vio desde uno de los balcones del Palacio de Buckingham, ésta es la primera vez que se puede ver el diseño de Givenchy en pleno. Desgraciadamente, este abrigo no está disponible a la venta, pues se trata de un diseño personalizado para la Duquesa.

En un caso pocas veces visto, no se ha identificado a profundidad el origen de la falda plisada y la blusa -ambas en negro- que lució debajo del abrigo, pero todo apunta a que se trata a un total look de Givenchy. Aunque se sabe que la Reina Isabel prefiere que el color negro se reserve para las ceremonias sobrias y que tienen un tinte luctuoso, Meghan ha dejado claro que es uno de sus tonos favoritos al vestir y lo ha llevado ya en varias ocasiones para sus compromisos públicos.

El único elemento de su look que iba en contraste eran sus zapatos modelo Legend de Stuart Weitzman que iban en beige y que puedes conseguir por 375 dólares (alrededor de $7,500 pesos mexicanos). A pesar de que suele ser un infaltable en los looks de las royals, en esta ocasión, Meghan decidió no llevar un bolso, lo que le permitía tener las manos libres para reposarlas sobre su baby bump.

El detalle estelar de su look fue sin duda su moño alto, compuesto enteramente por todas su melena -y seguramente por una de esas roscas que se están usando para dar volumen a este tipo de peinados-, el chongo fue toda una sensación. El peinado no solo permitía ver a la perfección las facciones de la Duquesa, sino que también le permitió presumir sus aretes de la firma Dean Davidson que se pueden encontrar por 145 dólares (aproximadamente $2,900 pesos mexicanos).

