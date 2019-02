El Príncipe Harry ha confesado qué le preocupa ahora que se convertirá en papá

El Príncipe Harry se encuentra viviendo una etapa muy especial de su boda. Después de su fugaz compromiso y matrimonio con Meghan Markle, la alegría no ha faltado para los Duques de Sussex que se encuentran esperando su primer hijo. Por supuesto, esto hecho que un Harry más maduro reflexione sobre algunos aspectos y al encontrarse con un grupo de jóvenes líderes del Commonwealth en Lancaster House de Londres, ha querido compartir con ellos algunas de sus preocupaciones.

VER GALERÍA

“Como alguien que está a punto de convertirse en papá, estoy muy consciente de la responsabilidad compartida que tenemos para hacer de este mundo más resiliente y a sus habitantes más responsables de la próxima generación. La única manera de ver progreso verdadero no es por casualidad, sino por el cambio”, dijo el Príncipe al compartir un mensaje con los chicos.

Fue el año pasado cuando Harry tomó el papel de embajador de la juventud del Commonwealth y este miércoles ha querido compartirles un mensaje sobre la importancia de cuidar al planeta así como de la importancia de la salud mental, una causa por la que ha luchado fervientemente de la mano con los Duques de Cambridge. “Como he platicado con gente joven en mis viajes, uno de los temas recurrentes es la falta de apoyo en cuanto a salud mental para aquellos menores de 30 y el estigma que todavía tiene, además de la ausencia de servicios disponibles. Y aunque esto puede parecer racionalizado y de nicho para algunos, lo que he llegado a entender muy profundamente es que toda la salud está interconectada, nuestra salud mental, la salud del planeta, la salud de nuestras comunidades. No sobrevivimos, y definitivamente no prosperamos sin el reconocimiento y entendimiento de que al atender un problema, paradójicamente, estamos resolviendo otro. Ese es el poder que ustedes tienen en sus manos”, dijo inspiradoramente para cerrar su mensaje con un, “¡Vamos a trabajar!”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La Duquesa de Sussex rememora su pasado de actriz en su primer acto como patrona del Teatro Nacional

Por qué Harry y Meghan pasarán su primer San Valentín como marido y mujer separados

Harry se dejó ver muy relajado y simpático con los jóvenes, con los que no solo conversó, escuchándolos atentamente, sino que también les arrancó algunas sonrisas con sus ocurrencias. Mientras él hacía esta aparición, su esposa, la Duquesa de Sussex, hizo su primera aparición como patrona del National Theatre, una organización que es muy cercana a su corazón por su pasado como actriz. Los Duques se preparan para celebrar su primer San Valentín como marido y mujer a la distancia, ya que se ha dado a conocer que el Príncipe pasará el día en un evento en Noruega, aunque seguramente su esposa lo esperará con una sorpresa en casa.

VER GALERÍA