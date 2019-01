El tierno apodo que el Príncipe George reveló en un paseo con su abuela

¿Te imaginas encontrarte con el Príncipe George mientras das un paseo con tu perro? Pues eso le sucedió a una mujer de Berkshire, en donde Carole Middleton, la abuela de George, tiene su residencia. El Príncipe se encontraba disfrutando de una soleada tarde con su hermana, la Princesa Charlotte, y su abuela, cuando se encontró con un lindo perrito que le llamó la atención. Al acercarse a jugar con él, la dueña del can le preguntó su nombre -el cual ya había adivinado-, pero se llevó una gran sorpresa cuando el pequeño le respondió con un apodo inesperado.

“Un oficial me pidió que no tomara fotos de los niños, lo que no hice, pero George comenzó a acariciar a mi perro. Solo para ser amigable, le hice la plática y le pregunté a George cuál era su nombre, aunque obviamente ya lo sabía”, contó una mujer que no quiso revelar su identidad a The Sun, “Para mi sorpresa me dijo: ‘Me dicen Archie’ con una gran sonrisa en su rostro. No sé por qué se llama a sí mismo Archie, pero los niños usualmente juegan con sus nombres y creo que es adorable”.

Después de conocer esta anécdota, no se sabe si George usa este apodo con su familia o si se presenta así por cuestiones de seguridad, pero lo que es un hecho es que entre los Windsor es normal que sus miembros tengan distintos apelativos para distintas situaciones. Cuando entró a la universidad, el Príncipe William eligió el nombre Steve para poder pasar por un estudiante más y vivir una experiencia universitaria como la de cualquier otro -sin imaginar que ahí conocería a Kate Middleton, quien se convertiría en su esposa-. Mientras que el Príncipe Harry usaba el apellido Gales dentro del ejército, tal como George usa Cambridge en su escuela.

Al parecer, el Príncipe George y la Princesa Charlotte se encontraban pasando un fin de semana fuera de la ciudad con sus abuelos, Carole y Michael Middleton. Aunque los Cambridge tienen una residencia en la zona, Anmer Hall, entresemana están completamente establecidos en el Palacio de Kensington, desde donde es fácil que George asista a la escuela Thomas’s Battersea y Charlotte a la Willcocks Nursery School.

El primogénito de los Cambridge parece estar muy adaptado a su colegio, según lo que Kate contó hace unos días a un grupo de niños: “George va a una escuela llamada Thomas’s. Está aprendiendo sobre el espacio. ¿Ustedes han aprendido sobre el espacio?”. La mamá de tres se encontraba haciendo pizzas con los niños, por lo que les dijo: “Les encantaría venir y hacer esto con ustedes. Van a estar muy tristes de que yo esté aquí haciendo pizzas con todos ustedes sin ellos. Están en el colegio”.

