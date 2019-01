La emotiva carta de disculpa que el Duque de Edimburgo envió a la mujer contra la que chocó

Una de las mujeres involucradas en el accidente automovilístico del 17 de enero con el Duque de Edimburgo ha revelado que ha recibido una carta de disculpa del Rey, quien dijo que estaba muy arrepentido tras la colisión, y explicó por qué no pudo permanecer en el lugar del accidente.

VER GALERÍA

Emma Fairweather, que ha hablado anteriormente sobre el incidente, se refirió al contenido de la carta del Duque de Edimburgo y dijo que estaba encantada con su respuesta. Según el Sunday Mirror, la carta decía: “Me gustaría que supiera cuánto lamento mi participación en el accidente del cruce de Babingley. El sol brillaba bajo la carretera principal. En condiciones normales no tendría ninguna dificultad para ver el tráfico que viene de la dirección de Dersingham, pero sólo puedo imaginar que no vi venir el coche, y estoy muy arrepentido por las consecuencias. Me sentí un poco agitado después del accidente, pero me sentí muy aliviado de que ninguno de ustedes resultara gravemente herido”.

VER GALERÍA

El hombre de 97 años continuó: “Mientras una multitud comenzaba a reunirse, un oficial de policía local me aconsejó que regresara a Sandringham House. Desde entonces supe que sufriste una fractura de brazo. Lamento profundamente esta lesión. Le deseo una pronta recuperación de una experiencia muy angustiosa”, antes de firmar la carta como Felipe.

MÁS NOTAS COMO ÉSTA:

Polémica en el Reino Unido tras el accidente del Duque de Edimburgo

El Duque de Edimburgo acudió al hospital y mantiene contacto con las dos mujeres heridas en el accidente

Hablando de su reacción a la carta, Emma dijo: “Me pareció muy bonito que firmara como ‘Felipe’ y no como el título formal. Me sorprendió gratamente por su naturaleza personalizada”. Emma ya había recibido un mensaje de voz de una de las damas de honor de la Reina, que le deseaba una pronta recuperación en nombre del Rey, diciendo: “Su Majestad está muy ansiosa por saber cómo ésta y espera que todo vaya tan bien como se puede esperar”.

VER GALERÍA