¿Recibirá Meghan a una especial amiga este fin de semana en el Palacio de Kensington?

Después de que se supiera que el fin de semana, Meghan Markle fue la perfecta anfitriona de su maquillista Daniel Martin, en una sencilla hora del té en el Palacio de Kensington, la Duquesa de Sussex podría estar preparándose para la llegada de su mejor amiga. Jessica Mulroney, quien se dice es la estilista no oficial de la esposa del Príncipe Harry, está en Londres, según ha anunciado a través de sus stories en Instagram. La mamá de tres de los pajecitos de la boda real, parece haber dejado unos días su hogar en Toronto para visitar a su amiga. Ésta sería la primera vez que se vieran desde octubre, cuando Jessica viajó con Harry y Meghan a su gira por Oceanía.

La estilosa canadiense publicó una foto en la que se le veía elegantísima con un blazer tuxedo en negro con un maxi cinturón y skinny jeans, durante su visita al restaurante chino Park Chinois, en Mayfair, Londres. Sin duda, Jessica hará tiempo en su viaje para poder encontrarse con su gran amiga y Meghan podría incluso preparar una nueva hora del té como la de la semana pasada, que fue ampliamente comentada por las elecciones de la Duquesa.

La amistad de Meghan y Jessica se remonta a las épocas de la Duquesa como actriz en Canadá. Jessica es bastante conocida por esos lares, además de estar casada con el hijo del ex Primer Ministro, Brian Mulroney, Ben Mulroney, quien ahora es un presentador de televisión, sus estilismos la han llevado a tener una relación cercana con la Primera Dama, Sophie Trudeau. Aunque no se sabe exactamente cómo se conocieron, por año se les ha visto inseparables, tanto que los tres hijos de los Mulroney, los mellizos Brian y John de ocho años, y Ivy, de cinco, fueron parte del cortejo nupcial en la boda real. De hecho, se dice que Jessica fungió como la dama de honor no oficial de la ceremonia.

A pesar de vivir a kilómetros de distancia, se cree que Jessica es la mujer detrás de los estilismos de Meghan desde que comenzó su vida en Londres. En más de una ocasión alguna marca ha agradecido a Jessica después de que la Duquesa ha usado su ropa, y se sabe que la canadiense acompañó a los Duques por su gira en Oceanía. Sin importar la complicada agenda de Meghan, de vez en vez se da sus escapadas para visitar el lugar que fuera su hogar mientras filmaba la serie Suits. El verano pasado estuvo por Toronto para visitar a su amiga y pasar unos días entre chicas.

