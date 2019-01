¿Meghan le ha prestado su bolsa a la Duquesa de Cornwall?

En su primera aparición después de la boda real se pudo ver que Meghan Markle tiene una excelente relación con la Duquesa de Cornwall, pero lo que nadie esperaba es que también compartieran gustos cuando de guardarropa se trata. Aunque su estilo es muy diferente, parece que tienen algunas coincidencias y si no lo crees, solo tienes que ver el look más reciente de la esposa del Príncipe Carlos quien decidió dejar de lado su habitual clutch para apostar por un bolso de asa, y no cualquiera, sino uno que le habíamos visto antes a Meghan. ¿Se lo habrá prestado?

Durante su visita al Jewish Care’s Brenmer Centre, la Duquesa de Cornwall apareció con un elegante traje de falta y saco en verde botella. Lo que parecía uno de sus típicos looks tomó un giro al notar que Camila llevaba un especial bolso. Se trata del modelo Mini Venice de Demellier London en verde bosque que Meghan lució en enero del 2018 en su visita a Cardiff. El bolso de 295 libras esterlinas (alrededor de $7,818 pesos mexicanos) se agotó completamente cuando se supo que Meghan la había llevado, pero está nuevamente disponible y tal vez la Duquesa de Cornwall quiso comprar la suya. En otras Casas Reales es muy común que las royals se presenten la ropa y los accesorios, así que tal vez podría ser un caso similar.

Eso sí, las dos royals han usado este accesorio de forma muy diferente. Cuando Meghan la llevó en Cardiff, lució una chaqueta negra con un moño al centro, que le hemos visto en un par de ocasiones, de Stella McCartney con un precio de 1,350 libras esterlinas (alrededor de $35,775 pesos mexicanos). Como hizo al principio de sus apariciones públicas, Meghan recurrió a unos pantalones, en esta ocasión en versión skinny de la marca galesa Hiut Denim –haciendo un homenaje al lugar que los recibía- con un precio de 175 libras esterlinas (aproximadamente $3,678 pesos mexicanos).

Después se vería que debajo del abrigo y el foulard negro, Meghan lucía una blusa con escote off-the-shoulder en una versión del estampado Príncipe de Gales de la firma Theory con un precio de 495 dólares ($9,405 pesos mexicanos) pero que está en rebaja por solamente 198 dólares (alrededor de $3,762 pesos mexicanos) aunque se encuentra totalmente agotada. Las botas de Tabitha Simmons de 825 dólares (aproximadamente $15,675 pesos mexicanos) fueron el toque final de este outfit. Aunque, por supuesto, lo más comentado de todo este look fue el bolso que ahora volvemos a ver en Camila.

