¿Por qué William apareció en solitario en el cumpleaños de Kate?

El Palacio de Kensington está de fiesta y es que la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, está cumpliendo 37 años. Aunque al tratarse de una celebración privada, no se sabe cómo está festejando Kate, lo que sí se conoce es en dónde está el Príncipe William y no es con su esposa. Seguramente, habrá una celebración en casa por la noche, pero durante el día el deber ha llamado y el Príncipe William tuvo que encabezar un compromiso con la caridad London’s Air Ambulance, en el Royal London Hospital, y es que la organización también se encentra conmemorando su propio aniversario, aunque su caso son sólo décadas.

Después de haber trabajado como piloto de emergencias en ambulancias aéreas, el Duque de Cambridge no podía faltar a este festejo aunque coincidiera con el cumpleaños de su mujer, cita a la que no podía llegar de otra forma que no fuera en helicóptero. Muy simpático, el Príncipe respondió divertidamente cuando le mencionaron que Kate estaba de fiesta. “Muy bien, lo recordaste, es muy impresionante”, dijo a un grupo de niños que le mencionaron el cumpleaños, “Yo también me acordé está mañana así que estoy bien”, bromeó sobre lo que hubiera pasado si se le hubiera olvidado el gran día de su mujer.

Por supuesto, que no faltaron las preguntas sobre lo que pasaría esta tarde en casa. Un miembro del staff le preguntó: “¿Van a hacer algo especial hoy?”, a lo que tímidamente William respondió: “¡Eso sería revelador!”, antes de botarse de la risa con los niños.

Tal como lo ha hecho en años anteriores, se espera que Kate celebre este día de forma privada. Seguramente, será en casa donde sus niños, el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis, con el Príncipe William, le hagan su merecido festejo y no sería raro que su marido le preparara algo especial.

Hace exactamente diez años, en su cumpleaños 27, el Príncipe William sorprendió a Kate con una romántica cena a la luz de las velas en una pequeña cabaña dentro de las tierras de Balmoral de la Reina en Escocia. Otro año, William regaló a Kate unos aretes de perla, mientras que en otra ocasión le dio una polvera de Van Cleef & Arpels con marco de diamante y un diseño de un jugador de polo a punto de golpear una pelota hecha de perla. Al parecer, el Duque de Cambridge tiene un lado por demás romántico y si no se cree solo basta con echar un ojo al joyero de Kate.

