El sobrino nieto de la Reina Isabel vuelve a robar corazones con su sexy foto

Sus publicaciones en Instagram son contadas, pero cuando aparece en la red, Arthur Chatto -sobrino nieto de la Reina Isabel- no deja a nadie indiferente. El guapo nieto de la Princesa Margarita ha vuelto a causar conmoción entre los seguidores de la Familia Real gracias a una publicación en donde deja ver su bien trabajado abdomen. Con solo 19 años, el jovencito ya cuenta con una gran legión de seguidores convirtiéndose en un digno sucesor del Príncipe Harry, como el rompecorazones de la Familia Real británica.

“Caminando en las tierras altas de Escocia”, escribió en la postal que se ha convertido en la favorita de sus seguidores en esta red. El guapo royal posó para esta fotografía en el paisaje de la montaña Lonchbagar, sin camisa y en pantalones ajustados en verde militar. No es la primera vez que Arthur causa sensación mostrando su abdomen de acero y unos tonificados brazos que hablan del amor del chico por el ejercicio. Y es que el cuerpazo de Arthur no es una casualidad, habitualmente comparte fotografías de sus rutinas de ejercicios en distintos escenarios, para deleite de sus muchos followers.

Arthur es el hijo de Lady Sarah Chatto, hija de la Princesa Margarita, lo que lo coloca como parte importante de la Familia Real pero sin las obligaciones de sus primos mayores. Como él, su hermano Sam, también da un vistazo a su vida a través de las redes sociales, aunque él suele tener un acercamiento más espiritual, destacando su amor por el yoga. Recientemente, el 24° en la línea de sucesión reveló que ha conseguido lo que ningún Windsor antes, completar su entrenamiento como maestro de yoga en India. Eso sí, dejó claro que no tiene planes de dar clases en el futuro cercano.

Arthur ha seguido los pasos de sus primos, William y Harry, y estudió en Eton College, en donde participó en el curso combinado para cadetes. Aunque al igual que su madre, Arthur siempre ha llevado un perfil muy bajo, desde el 2016 se comenzó a hablar de él gracias a su famosa cuenta de Instagram. Es apenas el 25° en la línea de sucesión al trono, lo que le da algunas licencias que no tienen los miembros de la familia que se dedican a trabajar de lleno en su rol público. No se ve mucho de él, pero hizo un acto de aparición en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle. Antes de eso, no era raro verlo como pajecito de la Reina Isabel en actos oficiales.

