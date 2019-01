Parece que nos quedaremos con las ganas de volver a ver a Meghan en la pantalla chica

El fin de semana corrió el rumor de que la producción de Suits estaba interesada en volver a tener una breve participación de Meghan Markle -quien protagonizara la serie durante siete años antes de hacer público su compromiso con el Príncipe Harry- y que para lograrlo harían una significativa aportación a una causa benéfica. Aunque esto sonaba demasiado bueno para ser verdad, sobre todo cuando la Duquesa de Sussex está por convertirse en mamá, sus fanáticos no dejaron de emocionarse con esta posibilidad. Desafortunadamente, parece que todo se quedará en planes pues se dice que esto ni siquiera entra en los planes de la producción.

Ha sido Harper’s Bazaar quien ha podido hablar con dos fuentes de la producción de la famosa serie, que negaron que esto no es una posibilidad. “El show no ha hecho una oferta de una donación multimillonaria a una caridad para que Meghan haga un regreso en un cameo. No hay planes para su regreso al show”, reveló esta persona a la publicación norteamericana.

Según los reportes del Daily Star, que fueron retomados por todos los tabloides de la Gran Bretaña, se trataba de una última aparición para el capítulo final. Se decía incluso que se haría una grabación especial en su nuevo país de residencia y que no tardaría nada en hacerla, todo para facilitar que aceptara su participación. Pero todo apunta a que esto no fueron sino rumores, pues parece que NBC nunca tuvo en sus planes la participación de la Duquesa.

La última aparición de Meghan en la serie que la hizo famosa se dio en abril pasado, menos de un mes antes de la boda real. Ella grabó sus últimos capítulos antes de que se anunciara su compromiso con el Príncipe Harry, cuando dejó Toronto -donde se graba el programa- para mudarse a Reino Unido. Sus últimas escenas, paradójicamente, mostraban a su personaje, Rachel Zane, el día de su boda con Mike Ross, interpretado por Patrick J. Adams, que estuvo invitado al enlace real.

Aunque ahora tiene una nueva vida, Meghan no se ha olvidado de sus amigos del elenco de la serie. El día de la boda real, un grupo de actores estuvo acompañándola y celebrando su amor con el Príncipe Harry. Al parecer, la amistad sigue intacta, cuando en septiembre pasado se dio a conocer que la Duquesa esperaba su primer bebé, compartieron a través de su cuenta de Twitter: “De parte de toda la familia de Suits, estamos mandando nuestro amor y felicitaciones al Duque y a la Duquesa de Sussex, el Príncipe Harry y Meghan Markle, por su embarazo”.

