Meghan, ¿no dará a luz en el mismo hospital que Kate?

Cada vez falta menos para la llegada para el primer hijo del Príncipe Harry y Meghan Markle, que según anunció el Palacio de Kensington, nacerá en la próxima primavera. Aunque en cuestiones de nacimientos el Palacio no suele confirmar nada hasta el último momento, eso no ha detenido las especulaciones sobre la llegada del nuevo bebé real. Con la mudanza de los Duques de Sussex a Windsor en la mira, se ha sospechado que Meghan no dará a luz en la Lindo Wing del St. Mary’s Hospital en Paddington, como lo ha hecho la Duquesa de Cambridge en sus tres embarazos y como lo hiciera la Princesa Diana en la llegada de sus dos hijos.

Se cree que la Duquesa de Sussex se inclinaría por un nosocomio más cercano a Frogmore Cottage y la opción que está sonando más fuerte es el Frimley Park Hospital de Surrey, que está apenas a 30 minutos de distancia del que será su nuevo hogar. Esto sería algo mucho más sencillo que la hora que tomaría llegar hasta el St. Mary’s Hospital en Londres, eso únicamente si el tráfico de la ciudad estuviera de su lado.

Pero, ¿por qué precisamente este hospital se ha puesto en la mirada? Ya que no sería la primera royal en dar a luz ahí. Frimley Park tiene muy buena reputación en la Familia Real británica al haber sido el lugar en el que Sophie de Wessex, esposa del Príncipe Eduardo, recibió a sus dos hijos, Lady Louise Windsor y James, Vizconde de Severn. En especial, Sophie tomó gran cariño a la institución cuando en el nacimiento de Louise, se tuvo que realizar una cesárea de emergencia con la bebé naciendo entre diez y once semanas prematura. El momento fue por demás difícil, con el Príncipe Eduardo teniendo que volar de emergencia desde las Islas Mauricio ante lo adelantado del nacimiento. Después del excelente trato que recibió en uno de los momentos más duros para ella, Sophie volvió a elegir este hospital cuatro años más tarde para el nacimiento de James.

En el 2014, Sophie hizo un emotivo regreso al hospital para inaugurar su nueva unidad neonatal. Al escuchar el discurso del CEO de la institución, Sophie no pudo contener las lágrimas para después tomar la palabra. “El servicio que ustedes proveen es enorme y literalmente puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¡yo soy testigo de eso!”, comenzó Sophie, quien vio su vida en peligro en el nacimiento de su hija. “Es raro tener la oportunidad de agradecer a la gente por la enorme diferencia que hicieron en un momento importante de tu vida, así que yo estoy encantada de estar aquí y de poder agradecerles en persona”, dijo la nuera de la Reina.

