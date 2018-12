Cómo pasó la Familia Real británica el día después de Navidad

Con una agenda cuidada a detalle, el verdadero día para relajarse en familia no llega para los Windsor sino hasta el 26 de diciembre. Después de sus varias actividades del 24 y su aparición público del 25, por tradición, la Reina prepara para sus invitados un momento en familia el día después de Navidad. El Príncipe Harry y Meghan Markle se han unido con la familia para el día de tiro que se deja en lo que se conoce como el Boxing Day en los países anglos. En él, los caballeros cabalgan, cazan y recorren los terrenos de Sandringham, mientras que las mujeres y los más pequeños se reúnen con ellos a la hora de la comida en un ambiente más relajado que en el resto de los compromisos de esta celebración. Cuando HELLO! se puso en contacto por el Palacio de Kensington sobre esto, no se recibió ningún comentario al tratarse de uno de los momentos privados de la familia.

VER GALERÍA

Todo indica a que ésta es la primera vez en la que Jack Brooksbank -después de su boda con la Princesa Eugenia- se une a esta tradición en la que los caballeros de la familia son iniciados durante la adolescencia. Aunque algunas de las mujeres se animan a asistir a la tarde de caza, como lo hacía en su juventud la Reina Isabel, se cree que Meghan se quedó en casa. Por su parte, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- parece haberse quedado en Anmer Hall con sus tres hijos. Según la tradición, las dos Duquesas se reunieron con sus maridos en Wood Farm, una casa de cinco habitaciones en la que el Príncipe Felipe pasa su retiro, para un festín al aire libre. En el caso de Meghan, que fue parte de los royals que se quedó en Sandringham estos días, antes de que los hombres se vayan de caza se ofrece un amplio buffet para que los que estarán a la intemperie no pasen hambre en su recorrido.

VER GALERÍA

Cada año, las navidades en Sandringham son todo un suceso y es que cada minuto de la celebración está medida con reloj. Aunque la mayoría de la familia se hospeda en la residencia de la Reina, debido a la cercanía de la casa de los Duques de Cambridge, es normal que William y Kate con sus tres hijos se queden en Anmer Hall y simplemente se integren en cada una de las actividades.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La Familia Real al completo por Navidad

La elegante forma en la que Meghan presumió su baby bump en su primera Navidad ‘oficial’ en Sandringham

Por supuesto, el momento más esperado de estas fechas es su asistencia al servicio religioso en la capilla de St. Mary’s Magdalene, pues no solo se les puede ver, sino que también se acercan al público para poder desearles una feliz Navidad. Aunque se pensaba que Doria Ragland se uniría a estas fiestas -haciendo una gran excepción pues nunca se invita a nadie que no forme parte directa de la familia-, la madre de Meghan se ha quedado en California y se cree que los Duques de Sussex podrían encontrarse con ella en estos próximos días.

VER GALERÍA