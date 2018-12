La elegante forma en la que Meghan presumió su baby bump en su primera Navidad ‘oficial’ en Sandringham

Si el año pasado Meghan Markle asistió a la Navidad con la Familia Real en Sandringham en contra de todo pronóstico como prometida del Príncipe Harry, ésta es la primera vez en la que es invitada como una Windsor oficial. La ocasión no podía ser más especial y es que no solo se estrena como parte de la familia en una de las tradiciones más entrañables, sino que también lo ha hecho presumiendo su baby bump en lo que es cada vez más un avanzado embarazo.

Para esta ocasión, en la que todas las miradas se posarían en ella, Meghan decidió atreverse a llevar una firma que había comentado nunca podría usar, Victoria Beckham – a excepción del suéter que llevó en uno de los retratos de su compromiso- . A pesar de tener una amistad con la diseñadora, Meghan había contado en sus épocas de actriz que era una firma que no le iba tan bien, pues no tiene un torso alargado como el de las modelos en las que se suele inspirar Victoria. Aunque había declarado esto, decidió animarse y enfundarse en un total look de la marca británica, algo que no suele hacer, pues han sido contadas las ocasiones en las que se le ha visto completamente vestida en marcas de la nación de su marido.

En el servicio religioso en St. Mary’s Magdalene, Meghan lució un elegante vestido azul marino en cuello en V que enmarcaba a la perfección su baby bump. En el mismo tono, Meghan llevó un abrigo abierto de la misma firma, demostrando una vez más que éste es no solo su color talismán, sino también el que ha elegido en sus apariciones cuando se trata de la familia al completo. En la página de la firma se puede encontrar este mismo abrigo, aunque solo está disponible en camel, por un costo de $63,200 pesos mexicanos.

Aunque no muchas se atreven a esta combinación, Meghan quiso llevar sus accesorios en negro. Siguiendo la línea de Victoria Beckham, la Duquesa de Sussex eligió el bolso de la firma modelo Powder Box que como su nombre lo indica tiene la forma de una polvera con todo y un espejo de gran tamaño al abrirla. Con detalles en dorado, este bolso se puede conseguir por $43,700 pesos mexicanos. A juego, Meghan llevó guantes de piel también en negro y botas altas en el mismo color.

El toque final lo daba, por supuesto, el fascinator que eligió, una vez más estilo boina, esta vez con dos grandes plumas cruzadas en azul marino en la parte superior. Como ha preferido desde el día de su boda, Meghan llevó la melena completamente recogida en un moño bajo.

