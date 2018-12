Nadie para los looks navideños como Kate

Elegir el look perfecto para celebrar la Navidad con la Familia Real británica no debe ser nada sencillo, pero a lo largo de los años la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ha demostrado su maestría para lograrlo. Si desde hace semanas conquistaba con sus looks navideños con aquella falda de tartán que no dejó a nadie indiferente, para el servicio religioso en St. Mary’s Magdalene en Norfolk lo ha vuelto a lograr luciendo muy elegante pero completamente coordinada con la celebración de este día.

Para esta ocasión, Kate eligió el perfecto dress coat en color burgundy con cuello Peter Pan de Catherine Walker. Los detalles son los que han hecho de esta pieza una perfecta para la temporada de fiestas, con el cuello, los puños y la botonadura doble de inspiración militar en terciopelo para contrastar con el resto del abrigo.

Como complementos, Kate recurrió a sus básicos favoritos. El clutch fue del modelo Baywater de la firma Mulberry en burgundy -uno de los tres colores que forman parte de la colección de la Duquesa desde hace varios años- y que se encuentra completamente agotado en las tiernas digitales pero que habitualmente se puede conseguir por 695 libras esterlinas (alrededor de $18,420 pesos mexicanos). Los zapatos también fueron uno de los clásicos en el clóset de Kate, de la firma Gianvito Rossi, en el mismo tono que su abrigo, modelo Gianvito 105 con un precio de 630 dólares ($12,600 pesos, aproximadamente); mientras que los guantes iban a juego.

Para dar un toque especial a su look, como lo ha hecho desde el bautizo del Príncipe Louis, Kate ha vuelto a recurrir a un tocado tipo diadema, en esta ocasión de la firma Jane Taylor de 1,050 dólares (algo así como $21,000 pesos mexicanos). Aunque de frente era difícil verlo, por detrás la halo band cuenta con detalles al estilo moño en un tono más subido casi llegando al magenta. A pesar de que Kate llevaba la melena suelta en ligeros rizos, gracias a que la diadema detenía su cabello, era posible ver a la perfección los pendientes que eligió para este día. Tal como lo ha hecho en las últimas semanas, Kate ha vuelto a lucir sus amadas arracadas en forma de hojas de roble de la firma Asprey London que tienen un precio de 5,000 libras esterlinas (aproximadamente $132,500 pesos mexicanos).

Aunque hasta el momento no se ha identificado a la perfección el broche en forma de hoja que Kate lleva sobre la solapa, parece que se trata de diamantes con pequeñísimas perlas que llevó en la Navidad del 2015. Tiene forma de hoja de roble -al igual que sus aretes- de gran significado sentimental para la Duquesa, pues es parte del escudo de armas de los Middleton.

