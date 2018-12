¡Un nuevo amiguito para Louis! Ha llegado un bebé a Kensington, ¿de quién es?

Su historia de amor se dio en el Palacio de Kensington. Ella es la estilista de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, y él es el fotógrafo de la Familia Real de la agencia Getty, lo que hace que el romance entre Natasha Archer y Chris Jackson pareciera salido del guion de una película y ahora la pareja ha recibido a su primer bebé. Con Kate y William como testigos, esta relación se ha vivido ante la mirada pública. Desde los rumores que apuntaban que había algo entre la entonces asistente de Kate y el fotógrafo, hasta el anuncio del compromiso que se dio en el 2016. Ahora, la buena nueva ha llegado, su primer bebé nació apenas hace unos días.

Fue a través de Instagram que el orgulloso papá dio a conocer la buena nueva. Se sabía que no faltaba mucho para el nacimiento y es que desde la gira de los Duques de Sussex por Oceanía, Chris se había mostrado nervioso en sus historias de Instagram ante la posibilidad de que su bebé llegara con él fuera de casa. En la primera imagen que anunciaba el nacimiento, en una tierna toma en blanco y negro se puede ver la manita de un bebé tomando el dedo de su papá: “Nuestro hijo”, escribió simplemente Jackson, con otras dos tiernas fotografías por venir.

En la segunda foto se podía ver a Natasha cargando a su primogénito frente al árbol de navidad: “¡No podría estar más orgulloso de estos dos! Absolutas leyendas, ¡creo que ésta es la mejor foto que he tomado! Es genial estar en casa”, escribió el fotógrafo que a pesar de ser el eterno compañero de la Familia Real y haber tomado millones de fotos de ellos, sabe que nunca habrá una imagen más importante para él que ésta. Aunque claro, no podía faltar una postal con la familia al completo: “Perdón, ¡otra foto! No puedo evitarlo”, se disculpó el papá primerizo que anunciaba que al momento de la foto, el pequeño no tenía ni 20 horas de nacido.

Tash, como es conocida la nueva mamá, comenzó simplemente como la asistente de Kate, pero rápidamente se volvió la estilista no oficial de la Duquesa, hasta convertirse en la culpable del famoso Kate Effect. La relación entre la rubia y la Duquesa es muy cercana, mientras que Chris también ha podido conocer más de la Familia Real debido a su relación laboral.

