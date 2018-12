El deber llama, después de una noche con amigos, Beatriz de York llegó al almuerzo con la Reina en su mismo look

A los compromisos con la abuela no se puede faltar, ni aunque seas una princesa. Si no lo crees, pregúntale a Beatriz de York, quien esta semana no pudo perderse el típico almuerzo prenavideño de la Reina Isabel en el Palacio de Buckingham, aunque una noche antes había salido con sus amigos. Solo unas horas antes de la esperada cita, se vio a la actriz muy animada con un grupo de amigos en el club Annabel de Mayfair en Londres; pero ni la desvelada fue pretexto para aparecer al otro día en la residencia oficial de la monarca, aunque tuviera que llevar el mismo abrigo que la noche anterior.

Siempre sonriente, desde su automóvil, Beatriz no dudó en hacer un gesto amable a los fotógrafos que esperaban en la entrada del Palacio, sin ningún rastro de que había pasado una noche entre amigos. Lo que delató a la nieta de la Reina, fueron las imágenes que los curiosos paparazzi habían conseguido una noche antes, en las que se le veía con un grupo de chicos dejando el exclusivo lugar. Muy animada, Beatriz lució un vestido tejido negro sobre una blusa blanca, con un vistoso cinturón de corazón y un bolso cruzado por debajo de su abrigo -la pieza que llevó al almuerzo al otro día-. El diseño en cuestión es un abrigo en tweed con tejidos en blanco con negro de la firma River Island, con un precio de 100 libras esterlinas (alrededor de $2,650 pesos mexicanos).

Al otro día, como en el caso del resto de las invitadas, no se pudo ver mucho del look de Beatriz, desde su auto, simplemente se alcanzaba a descubrir su abrigo que se reconocía como una práctica opción, al haberlo llevado una noche antes, combinado con una diadema negra con la que detuvo su pelirroja melena.

Beatriz ha acaparado los titulares en últimas fechas después de que se diera a conocer su romance con el empresario italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Al parecer, Beatriz comenzó esta relación desde hace algunos meses ya, pero ha cobrado fuerza recientemente, de hecho se dice que Edo -como lo llaman sus amigos- ya conoce al Príncipe Andrés y hasta Sarah Ferguson ya se encuentra entre sus seguidores de Instagram. Hasta el momento no se ha encontrado una fotografía de la pareja de enamorados, pero HELLO! UK ha podido confirmar que la pareja ya apareció en público durante un evento de Nueva York.

