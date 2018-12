Pauline Ducruet sobre ser la nieta de Grace Kelly: ‘Es una idea equivocada pensar que todo son vestidos y tiaras’

Tiene 24 años y es hija de la Princesa Estefanía de Mónaco, pero eso no ha hecho que Pauline Ducruet no tenga una vida como la de cualquier chica. Siempre estilosa, no es raro verla en la primera fila de los desfiles más famosos del mundo y es que ha decidido construir una carrera en el mundo de la moda. Después de hacer un interinato en las grandes firmas francesas, Pauline dejó Mónaco para establecerse en Nueva York, donde se graduó hace un tiempo y en donde ahora está trabajando. Es por esta labor ardua que la 14° en la línea de sucesión ha dejado claro que ser parte de la realeza no es tan fácil como se piensa y que hay que trabajar mucho para conseguir sus metas.

VER GALERÍA

“Que todo son vestidos y tiaras es una concepción errónea. Obviamente hay algunas ventajas pero necesitas trabajar mucho para hacer una diferencia en lo que haces y cobrar credibilidad en el sector en el que has decidido trabajar”, ha dicho Pauline a Vogue Australia sobre su vida como la hija de una princesa abriéndose paso en el mundo de la moda.

Pero aunque no es fácil venir de una familia que es considerada alrededor del mundo como todo un ícono de la moda con representantes como su abuela, la Princesa Grace, y su mamá, la Princesa Estefanía, Pauline tiene muy claro su lugar. “Tengo a todas estas mujeres clásicas en mi familia y pienso que tengo que vivir a la altura de eso. (Pero) no siento una presión real o algo como eso, simplemente trato de hacer mi pequeño pacto propio”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Pauline Ducruet abandona Mónaco y aclara las razones de su decisión

Las mil versiones de Pauline Ducruet

La nieta del Príncipe Rainiero ha confesado que desde muy chica comenzó a interesarse por la moda y que no le gustaba que su mamá eligiera sus atuendos. De hecho hizo referencia al popular estilo de su madre hace algunas décadas. “Cuando estaba creciendo, veía fotos (de Estefanía) en los 80s y era como, eso no está bien. Pero ahora soy fan de todo eso”, ha revelado. Fiel a sus palabras, Pauline ha anunciado que se encuentra trabajando en su propia marca. “Esa es básicamente mi vida en este momento, trabajar en hacer muestras y la producción y todas estas cosas”, ha compartido, “Va a ser una marca unisex. Siento que estamos en una generación en la que no queremos tener una colección masculina y una colección femenina”.

VER GALERÍA