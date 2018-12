No se alcanzaron a ver, pero ya sabemos qué vestidos lucieron Kate y Meghan en el almuerzo de la Reina Las Duquesas más estilosas recurrieron a vestidos que les vimos hace algunos años

Como cada año, el almuerzo prenavideño de la Reina Isabel reunió a toda la Familia Real del Palacio de Buckingham. Al ser un evento estrictamente privado, de los royals apenas se alcanza a ver lo que las ventanas de sus autos permiten y Kate Middleton y Meghan Markle dejaron a los amantes de la moda preguntándose qué habían usado las Duquesas más estilosas de mundo. Sorprendentemente, las dos recurrieron a su clóset con looks que dejaron ver hace ya varios años y a los que les han dado nueva vida para esta cita que es por demás especial dentro de su calendario.

Desde los autos se alcanzaba a ver de a poco los looks que cada una de ellas lució pero los curiosos seguidores de su estilo no se quedaron con las ganas de investigar a fondo de dónde provenían estas piezas. A la Duquesa de Cambridge se le vio enfundada en lo que parecía una blusa rosa con un moño en el cuello, que pronto se identificaría que se trata de un vestido que se le había visto antes. La pieza es un diseño de Stella McCartney de mangas largas con un detalle de tela plisada al frente en satín rosado. La primera vez que se vio a Kate luciendo este diseño fue en junio 2011, solo unas semanas después de su boda, cuando asistió a la fiesta privada por el cumpleaños del Príncipe Felipe. Siete años y tres hijos después, Kate no tiene problema en revivir este vestido de su guardarropa que nunca ha aparecido en un evento público, pues tal como este almuerzo, aquella fiesta fue de carácter estrictamente familiar.

Eso sí, con el paso del tiempo, Kate ha hecho algunos cambios a su look. El más notorio es sin duda su espectacular melena, que desde el anuncio de su embarazo del Príncipe Louis luce mucho más corta. Esta vez, Kate lució el vestido con unos aretes de perla en forma de gota de la firma In2Design. A pesar de que al ver los vestidos parece que es exactamente la misma prenda, hay quien ha dudado por el tono del vestido, aunque se habla de que la exposición a la luz de los flashes podría haber hecho toda la diferencia.

Por su parte, la Duquesa de Sussex también corrió a su clóset para usar un vestido que se le había visto antes en enero del 2016 cuando asistió a un segmento del show Today para hablar de moda. En aquel entonces lució un vestido Erdem con transparencias y estampados florales en negro con algunos toques en amarillo y verde. Parece que su avanzada pancita de embarazo no es ningún obstáculo para que Meghan vuelva a lucir este diseño de la colección otoño 2015 de la firma. Como complemento, Meghan llevó sus aretes Cartier Galenterie de diamante con un precio de 16,500 dólares (aproximadamente $330,000 pesos mexicanos).

No podemos esperar a ver qué lucirán la próxima semana en la misa de Navidad en Sandringham.

