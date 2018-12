Primero fue Rania, ahora Eugenia de York se deja rendir ante los encantos de Zara

A lo largo de los años, las royals han probado que de vez en vez se dan un gustito en comprar en la tienda de fast fashion más grande del mundo. Apenas la semana pasada, Rania de Jordania daba un giro completo a dos looks de la firma española por excelencia. Esta vez ha sido Eugenia de York quien ha dejado de lado los grandes nombres de diseñador para llevar uno de los vestidos de esta temporada de Zara y como suele ser con la ropa de esta marca, el precio es bastante accesible y todavía se encuentra disponible a la venta.

VER GALERÍA

El look se pudo ver cuando la Princesa Eugenia se encontraba en un evento de uno de sus nuevos proyectos, Project 0’s Pass on Plastic, una iniciativa que busca eliminar el uso de plástico innecesario. Fue precisamente la cuenta de Instagram del proyecto en donde se pudo ver a una estilosa Princesa Eugenia posando con una de sus botellas en la tienda que tienen en Carnaby, Londres. En lo que parecía una imagen común y corriente, se podía ver a la recién casada con un lindo vestido a cuadros, que después se sabría provenía del gigante Inditex.

VER GALERÍA

El vestido en cuestión tiene cuello de ojal y mangas cortas con un corte midi en estampado a cuadros. Aunque no es precisamente de tartán, pareciera que hace un guiño a uno de los estampados favoritos de la Familia Real. Si te ha gustado esta prenda, debes saber que la puedes encontrar en línea por solo $1,699 pesos mexicanos. Eso sí, como hacen casi todas las royals, Eugenia quiso darle un giro al sencillo vestido llevando un suéter negro debajo, así como botas altas en el mismo color, haciendo un contraste con la tela en verde, amarillo y azul del diseño.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La tierna foto de la boda de la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank que no habías visto

Los baratísimos looks de Zara de Rania de Jordania

Ésta no es la primera vez en la que la nieta de la Reina Isabel muestra su debilidad por la popular firma española. Fue en abril pasado cuando apareció en un evento de noche en Londres con un accesible abrigo de tweed en negro con blanco, que combinó con unos skinny jeans negros y una blusa verde. Y es que como ella misma ha dicho, comprar en las tiendas de fast fashion es algo muy práctico. “Uso vestido y botas para el trabajo. He comenzado a usar tacones, lo que me parece muy ‘maduro’. Pero duelen los pies al final del día. Veo a la gente usando tacones en las películas y estoy como: ‘¿Cómo lo hacen?’. Para la ropa, me encanta Sandro y Maje. Zara es genial para el trabajo y algunas cosas de Topshop”, reveló en una entrevista con Harper’s Bazaar.

VER GALERÍA