¿Qué quiere dar la Reina a Meghan en el Año Nuevo?

Han pasado solo siete meses desde su boda, pero pareciera que Meghan Markle llevara ya una vida en la Familia Real. Con su primer hijo en camino y un sinfín de apariciones públicas, la esposa del Príncipe Harry se prepara para celebrar las fiestas con los Windsor en Sandringham. Si pareciera que la agenda de Meghan es interminable, las cosas están por complicarse aún más y es que según The Times, la Reina está por otorgarle su primer patronato y qué mejor fecha para hacerlo que en el Año Nuevo.

VER GALERÍA

Según la publicación, Meghan anunciará sus primeros patronatos reales entre enero y febrero, de manera que pueda visitar cada una de estas organizaciones antes de tomar su permiso de maternidad en la próxima primavera. Como lo ha hecho desde sus épocas como actriz, se cree que la Duquesa se inclinará por apoyar las causas más cercanas a su corazón como la educación, el empoderamiento femenino y las artes. Se sabe que hasta ahora, Meghan se ha reunido en privado con algunas organizaciones y con personajes clave de ellas para aprender más de su labor, como lo ha hecho con Campaign for Female Education que se dedica a apoyar a niñas de las zonas maginadas de África, así como la Association of Commonwealth Universities, organización de la que atendió a una de sus juntas hace unos días. Por último, se dice que pudo encontrarse con Rufus Norri, el director artístico del National Theatre.

VER GALERÍA

Los miembros de la Familia Real juegan un importante papel en cientos de caridades, así como en asociaciones militares, organismos profesionales y organizaciones públicas, fungiendo como sus patrones para dar difusión a su labor. La Reina encabeza esta labor con más de 600 organizaciones y caridades bajo su cargo. A pesar de que en el 2016, con motivo de su cumpleaños 90, entregó 25 de sus patronatos a los miembros de la familia más jóvenes, ella sigue trabajando de la mano con cientos más.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Harry y Meghan muestran una foto inédita de su boda en su primera postal navideña

El guiño que Meghan hizo al Príncipe Carlos y que casi pasa desapercibido

Desde su matrimonio, de forma automática, Meghan se convirtió en patrona de la Royal Foundation, una labor que comparte con el Príncipe Harry y los Duques de Cambridge, pero todavía falta que reciba su primera labor en solitario. En el caso de la Duquesa de Cambridge, Kate esperó casi 12 meses después de su boda para recibir su primer patronato. En enero del 2012, fue revelado que Kate había aceptado una posición honoraria en Action on Addiction, East Anglia’s Children’s Hospices, el Art Room y la National Portrait Gallery. En aquel momento también se volvió voluntaria de la Scout Association, por lo que se espera que la lista de Meghan sea tan larga como ésta.

VER GALERÍA