La Princesa Beatriz aparece en público por primera vez con su nuevo novio

Los rumores que apuntaban a que el corazón de la Princesa Beatriz ya tenía dueño comenzaron hace un par de semanas y por si hacía falta una confirmación, la nieta de la Reina Isabel se dejó hace un par de noches en Nueva York acompañada de Edoardo Mapelli Mozzi. Aunque no se pudieron capturar imágenes de la nueva pareja, se sabe que el empresario italiano acompañó a la Princesa en la Third Annual Berggruen Prize Gala en Nueva York el pasado lunes. Si no posaron frente a las cámaras, sí se dejaron ver platicando con algunos amigos cercanos, como la modelo Karlie Kloss y Wendi Deng, exesposa de Rupert Murdoch.

Para una noche como esta, Beatriz de York lució muy estilosa con un look muy diferente a sus habituales outfits de princesa. En esta ocasión eligió un maxi dress negro con un cinturón que aderezó con un toque especial al llevarlo con su chaqueta de flecos de la firma Galvan, que tiene un precio de 995 libras esterlinas (alrededor de $26,368 pesos mexicanos). El punto final lo puso el bolso clutch de piel con terminado de cocodrilo que tenía grabadas las letras B of Y (por Beatriz de York).

Según reportes, Beatriz ha salido con Edoardo desde septiembre pasado pero no fue sino hasta noviembre que lo presentó a sus amigos más cercanos en una exclusiva fiesta. Al parecer, Edoardo también ha tenido la oportunidad de conocer al Príncipe Andrés y a Sarah Ferguson, padres de la Princesa. Por si faltara una confirmación de esta relación, la Duquesa de York ya forma parte de los 10 mil seguidores de Edoardo en Instagram, en donde él corresponde el favor y además ya sigue a su enamorada en su cuenta ‘secreta’ que quedó revelada en un posteo de Karlie.

Ésta sería la primera relación pública que Beatriz ha tenido desde que en 2016 terminó su romance de una década con Dave Clark. El exnovio de la Princesa contrajo matrimonio en julio pasado con Lynn Anderson, después de haberle propuesto matrimonio en el 2017. Se dice que fue el Príncipe William quien presentó a su prima con Dave en 2006 cuando estudiaba en St. Andrews.

De Edoardo se sabe que es el hijastro de Christopher Shale, amigo del ex Primer Ministro británico, David Cameron. El empresario italiano es padre de un niño de dos años de una relación previa. Aunque en esta ocasión la Princesa ha preferido llevar su relación en privado, en su anterior noviazgo no era raro verla en eventos públicos con su enamorado, por lo que pronto podría dar la sorpresa.

