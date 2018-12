El vestido de la Princesa Diana que fue encontrado en una tienda de segunda mano

Después de leer esto vas a mirar dos veces antes de comprar un vestido en una tienda de segunda mano. Y es que un espectacular vestido que la Princesa Diana usó en un viaje oficial en los años de los 80s fue encontrado en una tienda de ropa usada. Lejos de las exposiciones en el Palacio de Kensington en donde se pueden ver algunos de los diseños más emblemáticos del guardarropa de Diana de Gales, este vestido pudo haber pasado desapercibido entre ropa de segunda mano que fue vendida por una suma bastante barata.

VER GALERÍA

La historia cuenta que el espectacular diseño blanco hecho por Emanuel -misma firma que hizo su vestido de novia- en 1986 para que la Princesa lo usara en el banquete de Estado de Bahrain en 1986 y que lució con la famosa tiara Spencer -la de su familia y que llevó el día de su boda- fue encontrado en una tienda de vestidos en Hereford en 1996 por una de las vendedoras del lugar que planeaba usarlo en un baile local. Con un precio de 200 libras esterlinas (algo así como $5,300 pesos mexicanos), la pieza era toda una ganga. A última hora, la mujer consideró que el diseño era un poco excesivo para una fiesta del pueblo y decidió guardarlo en su clóset. Ella sabía que el vestido había sido usado por la Princesa Diana, pero en aquel momento no le vio gran relevancia.

Durante años, el vestido estuvo guardado en una caja junto a una chaqueta en azul marino de Chelsea Design Co que Diana utilizaba cuando no se encontraba trabajando. No fue sino hasta que la mujer vio un documental de la Princesa en el que alcanzó a ver una imagen del vestido blanco que pensó se podía tratar de una pieza especial.

VER GALERÍA

Cuando iba a imaginar que años después, aquel hallazgo que encontró en una tienda de segunda mano alcanzaría en una subasta un precio de nada más y nada menos 155,000 libras esterlinas (aproximadamente $4,107,500 pesos mexicanos). “Era un vestido icónico, los vestidos que Diana usó generaron un gran interés y éste es uno de los más hermosos”, dijo un representante de Kerry Taylor, subastadora de antigüedades. Entre los interesados en la pieza se encontraban algunos compradores privados y coleccionistas, pero al final el gran ganador fue un museo en el extranjero.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El collar de Diana que se volvió el broche de Camila

A 21 años de su muerte, se da a conocer una fotografía nunca antes vista de la Princesa Diana

Por supuesto, la gran pregunta es cómo llegó un vestido de la Princesa Diana a una tienda de segunda mano. Pues todo parece indicar a que una de las mucamas de Mynde Park en Herefordshire, lugar que la Princesa Diana visitaba a menudo, lo vendió. Pero si esto te sorprende, debes saber que se dice que la Princesa vendió varias prendas de su día a día -no de sus apariciones oficiales- a establecimientos de este tipo. ¿Será que se puedan encontrar más de estos tesoros perdidos?

VER GALERÍA