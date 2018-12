La prueba más clara de que el Príncipe Carlos adora a su nuera Meghan

Aunque por protocolo y tradición, la Familia Real británica es reservada en cuanto a sus expresiones de afecto en público, eso no quiere decir que no haya un gran cariño entre sus integrantes, incluso hacia los nuevos. La más reciente prueba de ello la ha dado ni más ni menos que el Príncipe Carlos con respecto a su nuera Meghan, esposa de su hijo menor, el Príncipe Harry. Y es que recientemente fue notado un detalle en la casa del hijo de la Reina Isabel II que da cuenta de la gran estima que tiene por la Duquesa de Sussex.

De acuerdo a la edición británica online de HELLO!, un reportero que cubre la fuente de la realeza observó recientemente en el interior de Clarence House una conmovedora foto que no sólo adorna el interior de la histórica residencia del Príncipe de Gales, sino que prueba el gran cariño que le tiene a la esposa de su hijo menor. Se trata de una imagen en blanco y negro del propio Carlos caminando con Meghan por el pasillo de la Capilla de St. George, apenas unos momentos antes de su boda con el Príncipe Harry, el pasado mes de mayo. Y es que de acuerdo a la publicación, tal fotografía se muestra con orgullo en el área pública de la casa, mostrando el gran afecto que existe por la ex actriz estadounidense.

Recientemente, con motivo de un nuevo documental de la BBC a propósito de los 70 años de Carlos de Gales, el príncipe Harry reveló cómo le pidió a su padre que tomara parte en su boda, cuando el padre de Meghan, Thomas Markle, no pudo estar presente el día del enlace. "Le pedí que lo hiciera y creo que sabía que iba a llegar ese momento, e inmediatamente dijo 'sí, por supuesto, haré lo que Meghan necesite. Y estoy aquí para apoyarte", recordó el Duque de Sussex. "Para él es una oportunidad fantástica para dar un paso adelante y convertirse en ese apoyo, y es nuestro padre, así que, por supuesto, está ahí para nosotros. Le estoy muy agradecido por haber podido hacer eso", agregó el hijo menor de Lady Di en su intervención en el programa especial.

Sin embargo, no sólo el Príncipe Harry ha hablado sobre el importante papel que tuvo Carlos de Gales en la boda de su hijo menor. Su esposa, la Duquesa de Cornualles, también ha destacado que, durante el trayecto que hicieron juntos su marido y Meghan, el Príncipe de Gales intentó tranquilizarla conversando con ella. "Creo que fue muy conmovedor, aunque no podíamos escuchar lo que decía. Pero después de verlo en televisión creo que fue un gesto encantador", comentó Camilla.

El Príncipe Carlos también parece estar encantado de que Harry y Meghan estén esperando su primer hijo juntos, por lo que no pudo evitar hablar al respecto de su nuevo nieto durante una reciente visita real a Ghana. "Estoy a punto de tener otro nieto en realidad. Sospecho que algunos de ustedes también pueden tener nietos o lo harán pronto”, dijo el heredero al trono al hablar de la importancia de dejar un mundo limpio a las nuevas generaciones. “Me parece una locura que vayamos a dejarles este mundo completamente contaminado, dañado y destruido. Todos los nietos merecen un futuro mejor”, agregó en declaraciones recogidas por el Daily Telegraph.

