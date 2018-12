La Princesa Charlotte y su primer festival navideño escolar

Con la Navidad en puerta, el ambiente festivo se ha apoderado ya de todos los rincones del Reino Unido. Eso incluye la escuela de la Princesa Charlotte, hija de los Duques de Cambridge, donde se ha celebrado ya el festival navideño anual. La pequeña royal ha estado presente por primera vez en un evento así, sin duda un momento muy significativo para la niña, quien está cursando su primer año en la Willcocks Nursery School, en la que fue inscrita el pasado mes de enero. De acuerdo a la edición británica del portal web de HELLO!, se sabe que la hermanita del Príncipe George estuvo en tal celebración por una lista colocada en la página del colegio.

Dado que se trató de una un evento escolar y no público, no se sabe con certeza si la Princesa Charlotte tuvo o no algún papel en la pastorela, lo que sí es seguro es que de haberlo tenido sería adorable. Otra de las cosas de las que no puede haber duda es que el Príncipe William y su esposa Kate seguramente estarían encantados de ir al festival para ver a su pequeña. Los Duques de Cambridge acaban de regresar de un viaje fugaz a Chipre, donde haciendo gala de la generosidad que impera en épocas navideñas, llevaron algunos regalos a los militares de la Real Fuerza Aérea Británica desplegados en Akrotiri.

Sin embargo, ya desde hace días se ha sentido el ambiente festivo en la familia real, pues la semana pasada, la Princesa Charlotte disfrutó de su propia salida de Navidad junto a su madre, pues asistieron a una presentación especial de The Nutcracker en la Royal Opera House, en Londres. Se ha comentado que Kate pasó un rato conversando con otros asistentes, mientras que su adorable hija esperaba pacientemente sosteniendo su mano.

El Príncipe William ha revelado antes que Charlotte ha desarrollado un gran gusto por el baile, por lo que no es de extrañar que la pequeña esté encantada de asistir a este tipo de espectáculos. Ahora, la mini royal está por despedirse de su escuela por un tiempo, pues la próxima semana saldrá de vacaciones.

La Willcocks Nursery School se encuentra en Kensington, a sólo 15 minutos a pie del Palacio de Kengsinton y está rodeada por lugares históricos y de gran relevancia nacional en el centro de Londres, como la Iglesia de la Santísima Trinidad, el Royal Albert Hall o los Jardines de Kensington. Según informó la Casa Real desde el primer momento, que Charlotte acudiría a tiempo completo a este colegio, esto es de lunes a viernes. Según se señaló entonces, para los Duques este es un "primer paso ideal para el comienzo de la educación de la Princesa Charlotte" y están "impresionados con el equipo que trabaja ahí".

