Mary de Dinamarca en su look más Jackie Kennedy

La visita a Letonia de Federico y Mary de Dinamarca ha traído una serie de recuerdos. Y es que el look que la Princesa ha elegido para este compromiso tiene un aire ciertamente conocido, pues resulta casi imposible no recordar aquel trágico look de Jackie Kennedy que se ha vuelto icónico con el pasar de los años. Las comparaciones surgieron durante la visita de dos días de los Príncipes de Dinamarca a Letonia, en la que se enfocarán en el arte e historia, comenzando con la celebración del 100° aniversario de la independencia letona.

Para el primer día de esta breve gira, la Princesa Mary eligió un elegante coat dress en rosa con discretas aplicaciones a lo largo de todo el diseño con un cinturón que acentuaba su esbelta figura. Si el color y la silueta de este traje podrían resultar vagamente parecidos al traje que Jackie Kennedy llevaba el día del terrible atentado contra el expresidente John F. Kennedy, fue el último detalle del look de Mary el que provocó todas las comparaciones. La Princesa decidió combinar su abrigo rosado con un sombrero pill box, aquel que hiciera tan popular Jackie en su época de primera dama y que llevaba a juego de su traje aquel terrible día.

La obscura y lacia melena de Mary, perfectamente peinada, en contraste con el sombrero rosado, ha acentuado el parecido con el famoso look de una de las mujeres más estilosas de la historia. Sumando a los detalles parecidos, la Princesa llevó elegantes guantes de piel en el mismo color de su abrigo y aquellas perlas que no podían faltar en los looks de Jackie. Los aderezos del look corrieron a cargo de zapatos nude de charol y un bolso clutch en el mismo tono de la firma Bottega Veneta. Mary lució muy estilosa, a pesar de las bajísimas temperaturas que se están viviendo en Letonia, eso sí, cuando el frío fue demasiado, cubrió su look con un chal negro que la resguardó también de la lluvia durante la ceremonia oficial.

Esta semana el guardarropa de Mary de Dinamarca ha dado mucho de qué hablar. Si hoy se le compara con Jackie O, hace unos días se hablaba del look navideño que lució, muy al estilo del que Kate Middleton llevara también esta semana. La Princesa fue vista con una elegante falda de tweet tea length en un patrón muy de la temporada en vino, de la firma Alexander McQueen, combinado con un saco en negro.

