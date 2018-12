La adorable petición del Príncipe George al Príncipe William

El Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- hicieron una emotiva visita a los elementos de la Real Fuerza Aérea estacionados en Chipre y que pasaran las fiestas lejos de casa. En un vertiginoso día, solo después de haber tenido dos eventos oficiales el pasado martes, los Duques de Cambridge volaron 10 horas para poder pasar 3 en un festejo con la RAF. En medio de este ajetreado día, el Príncipe William contó una tierna anécdota que vivió justo al salir de casa, con el Príncipe George como protagonista.

Amante de las aeronaves, desde muy pequeño el tercero en la línea de sucesión ha dejado saber al mundo su amor por los helicópteros. Por lo que a nadie ha sorprendido que su petición del día haya tenido que ver con ellos. “Esta mañana, George me dijo: ‘¿A dónde vas papi?’, le dije: ‘Voy a ir a ver algunos pilotos que vuelan rápidos jets’”, narró el Príncipe William entre risas, “George me dijo: ‘Si ves un helicóptero, toma una foto para mí’”.

El amor de George por los helicópteros no es una coincidencia, hay que recordar que hasta hace poco, el Príncipe William era piloto de una East Anglian Air Ambulance y también sirvió para la RAF. En Chipre, el Duque de Cambridge tuvo la oportunidad de reencontrarse con algunos compañeros que sirvieron con él, algo que fue muy especial en esta celebración. “Bromeó conmigo de mi vieja insignia y me dijo que no he perdido nada de peso, de hecho gané un poco, es muy bueno cuando de bromear se trata”, dijo el Sargento Myers, uno de sus excompañeros, de este encuentro.

Por supuesto, al encontrare entre amigos, los Duques no tuvieron ningún problema en hablar sobre sus hijos. Solo un día antes, William y Kate abrieron las puertas del Palacio de Kensington para las familias de los militares que iban a visitar, en lo que fue una gran fiesta navideña. Desgraciadamente, los hijos de la pareja no pudieron asistir porque según explicó William: “No puedo hacer esto (trabajar) y estar cuidando a mis hijos”, algo que al parecer decepcionó mucho a George y Charlotte. “Los llevamos a donde había sido la fiesta pero ya habían quitado todo, ¡estaban tan decepcionados!”.

Que si sus hermanos mayores querían festejar, el Príncipe Louis no se queda atrás. Kate compartió con algunos papás presentes en la celebración, que su pequeñito ya comienza a saludar con la mano, algo que tiene muy emocionados a los Cambridge.

