Meghan y su inesperada aparición en solitario

A pesar de que desde hace un par de semanas no ha tenido apariciones oficiales, esto no significa que Meghan Markle no se mantenga de lo más activa en su embarazo. Si hace un par de días se veía por primera vez su baby bump en pleno, al asistir al servicio religioso en honor a Henry Van Straubenzee, solo un día después sorprendió al aparecer en un evento en solitario que no había sido avisado con antelación. La Duquesa de Sussex visitó King’s College en London para tener una junta de trabajo, en la que se le vio muy atenta y poniendo en marcha su labor como parte de la Familia Real.

“La Duquesa de Sussex asistió ayer a una reunión con la Association of Commonwealth Universities en King’s College London. Su Alteza Real se unió a líderes universitarios, académicos y estudiantes becados internacionales para discutir el rol de la educación superior al tratar problemas como la trata de personas, la esclavitud moderna, la equidad de género, paz y reconciliación, y el cambio climático”, explicó el Palacio de Kensington una vez que se dio a conocer esta visita, junto a algunas fotografías tomadas durante la reunión, “En un discurso durante la visita real a Fiji en octubre, la Duquesa anunció la otorgación de dos financiamientos de género para la Universidad de South Pacific y la Fiji National University, para solventar nuevas iniciativas de aprendizaje destinadas al empoderamiento del equipo femenino en la universidad y la promoción de la equidad de género”.

Aunque se trataba de un evento en el que los reflectores no se posaban sobre ella y la Duquesa se intentó mantener discreta, los seguidores de su estilo no tardaron en identificar las pocas prendas que se alcanzan a ver en las imágenes. Al parecer, Meghan llevaba una sencilla camiseta negra de manga corta de la firma Hugo Boss, que tiene un precio de 165 dólares (alrededor de $3,300 pesos mexicanos). En el respaldo de su silla se pudo ver colgado un abrigo camello que aunque tardó en ser identificado, ya se sabe que es de Aritzia con un precio de 257 libras esterlinas (alrededor de $6,811 pesos mexicanos) y como toque final de su look llevó el ya famoso anillo con la palabra LOVE de Solange con un precio de 1,350 libras esterlinas (aproximadamente $35,775 pesos mexicanos).

Esta aparición se da solo un día después de que Meghan acompañara por primera vez al Príncipe Harry al servicio religioso que año con año se ofrece en la memoria de Henry Van Straubenzee, quien era un amigo cercano de los Príncipes. Aunque trataron de ser discretos, las imágenes de la pareja han dado la vuelta al mundo por la abultada pancita de la Duquesa.

