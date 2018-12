Kate se deja ver en el look perfecto para estas fiestas

Con la llegada de diciembre, el ambiente se torna festivo y navideño, y eso lo sabe muy bien la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton-, quien ha querido dar un toque especial a su guardarropa en esta temporada. Siempre elegante y atinada cuando de temas de estilo se trata, Kate lució simplemente radiante durante la fiesta navideña que ella y el Príncipe William ofrecieron esta mañana en el Palacio de Kensington para las familias y los niños del personal de la Real Fuerza Aérea de Coningsby y Marham que están sirviendo en Chipre.

Al tratarse de una ocasión familiar para celebrar la navidad, Kate apostó por una falda statement que seguramente se convertirá en el objeto de deseo de esta época de fiestas. Se trata de una falda plisada estilo tartán corte midi de Emilia Wickstead. El codiciado diseño se encontraba en descuento por solo 1,188 dólares (alrededor de $23,760 pesos mexicanos), pero después de que Kate la llevara esta mañana, se agotó en cuestión de segundos. No es raro que la Duquesa apueste por estampados de tartán cuando las fiestas se acercan, hay que recordar que en el servicio religioso de navidad el año pasado, eligió un vistoso vestido verde con este patrón que es especialmente representativo para la Familia Real.

La Duquesa combinó esta falda con un suéter de cashmere negro de Brora de 209 libras esterlinas (algo así como $5,539 pesos mexicanos) que iba a juego con sus botas altas de gamuza. Con la melena suelta con sus característicos rulos, dejó ver sus aretes de Mappin & Webb modelo Empress que tienen un precio de 3,750 libras esterlinas (aproximadamente $99,375 pesos mexicanos).

Éste se trató de un evento especial para los Duques de Cambridge, fue organizado por The Royal British Legion en reconocimiento a la contribución y sacrificios que hacen el personal y sus familias a lo largo del año, particularmente con las tropas en servicio pasando la navidad a muchos kilómetros de sus seres queridos. Mientras los soldados se encuentran fuera de Gran Bretaña, The Royal British Legion se dedica a asegurarse de que a sus familias no les falte nada.

Uno de los momentos más emotivos de esta celebración fue el que se vivió en la photo booth en la que los niños podían tomarse fotografías que serían enviadas con mensajes hasta Chipre para sus soldados en servicio. Después de este evento, Kate y el Príncipe se encaminaron a la recepción anual que la Reina ofrece a los Cuerpos Diplomáticos en el Palacio de Buckingham. Para este evento se espera un cambio completo de look de los Duques, pues se trata del evento de etiqueta más rigurosa alrededor del año.

