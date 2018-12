El misterio de los aretazos de Kate que pasaron desapercibidos

Siempre discreta y elegante, la Duquesa de Cambridge -de soltera Kate Middleton- se ha convertido en un ícono del estilo gracias a sus siempre atinadas elecciones de guardarropa. Pero su éxito no solo ha recaído en sus prendas, sino que sus accesorios suelen convertirse en objetos del deseo para sus seguidores de estilo. Aunque no siempre es fácil conseguir las piezas que luce la esposa del Príncipe William al tratarse de préstamos del joyero de la Reina Isabel, de vez en vez hay uno que otro accesorio que viene directamente de una famosa tienda. Ese fue el caso de los aretes que lució en el Royal British Legion Festival of Remembrance en el Royal Albert Hall y que hasta este momento habían pasado totalmente desapercibidos.

Aquella noche de la que hay unas contadas imágenes, la Duquesa de Cambridge apareció con un vestido negro de Roland Mouret con cuello asimétrico y zipper visible en plateado que se encuentra completamente agotado. Como accesorios, llevó unos tacones Romy de Jimmy Choo con un precio de 430 libras esterlinas (alrededor de $11,395 pesos mexicanos) y una bolsa de la misma firma modelo Celeste de 650 libras esterlinas (algo así como $17,225 pesos mexicanos). Pero lo que pocos notaron pero era el foco especial de este look fueron sus aretes.

En una primera instancia, al verlos de perlas con lo que parecían ser diamantes de gran tamaño, se especuló que una vez más se trataba de un préstamo de la Reina Isabel. De hecho se llegó a pensar que eran parte del parure de las perlas de Qatar de Su Majestad, un regalo del Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani en 1979…pero la realidad pareciera ser muy diferente.

Si las imágenes no engañan, de hecho, el origen de estos aretes es bastante más sencillo. Se podría tratar de los aretes Clusted Stud de J. Crew y tienen un precio de solamente 59.99 libras esterlinas (alrededor de $1,590 pesos mexicanos pero están de rebaja en $1,400). El descubrimiento fue hecho por el sitio dedicado al estilo Duchess Kate Blog y tiempo después, la cuenta de Twitter de la firma publicó una liga con los aretes que ha desaparecido de su perfil.

Aunque no se sabe a ciencia cierta quién tiene la razón, la realidad es que los aretes de Kate son casi idénticos a los de la firma estadounidense y no sería raro que se le viera con ellos, pues en sus últimos eventos ha confiado en J. Crew para sus accesorios. Hay que recordar que el objeto del deseo de moda ha sido el moño en listón negro que ha lucido las últimas dos semanas y que todas queremos tener.

