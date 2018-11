Rania de Jordania, la más emocionada en la graduación de su hija Salma en Sandhurst

Apenas en mayo pasado, Rania de Jordania presumía emocionada la graduación de preparatoria de una de sus hijas menores, la Princesa Salma; ahora, la chica de 18 años se ha enfundado en sus mejores galas para celebrar el fin de un curso breve en la academia militar Sandhurst. El colegio en el que estudiaron el Príncipe William y el Príncipe Harry, además de Príncipe Hussein, ha visto ahora en sus filas a Salma, quien contó con la presencia de su familia casi al completo (únicamente faltó Hashem, quien al parecer sigue en clases y no pudo asistir).

“De tu toga de graduación hace unos meses a un uniforme militar el día de hoy, ¡has probado lo capaz que eres! Felicidades a nuestra hija Salma por haberse graduado del Short Commissioning Course en la Royal Military Academy Sandhurst”, escribió la orgullosa mamá en su cuenta de Instagram con dos álbumes de fotografías de este especial día. Y es que Rey Abdala y su esposa Rania se han convertido en visitantes distinguidos de la academia militar en donde su hijo mayor, el Príncipe Hussein concluyó sus estudios militares en agosto del 2017. Siempre comprometidos con su faceta como padres, es sabido que los Reyes de Jordania no se pierden por nada del mundo uno de los logros de sus hijos, como ha sido el caso de esta celebración de Salma.

Pero si Rania no cabía de la felicidad al ver a su hija en su versión más formal en plena formación militar, el hermano mayor de Salma no se ha quedado atrás. De vuelta en la academia militar en la que tanto él como su padre estudiaron, el Príncipe Hussein no resistió compartir algunas imágenes en su cuenta de Instagram y escribió a su hermana: “Siempre estamos orgullosos de ti. Con la familia en el desfile de Sama en Sandhurst”.

La Princesa Iman también volvió a casa de la Universidad de Georgetown, en donde estudia en Estados Unidos, para poder estar con su familia en este día. Enfundada en un abrigo azul serenidad con solapas de peluche en gris que iban a juego con sus guantes y bolso, Iman dejó claro que sigue con pasos firmes la escuela de estilo de su madre. Para una ocasión tan especial como ésta, la Reina de Jordania llevó un vestido negro corte midi con falda plisada que dejaba brillar al máximo su abrigo blanco con motivos nativos de su país en bordados negros en las solapas.

