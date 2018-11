El Príncipe Carlos da algunas ideas para el nombre del bebé de Harry y Meghan -y las Kardashian estarían felices-

La emoción de un nuevo bebé ha embargado a la Familia Real británica, y convertido en un abuelo consumado, el Príncipe Carlos ha hecho una excepción a su tradición de no hablar mucho de temas personales, para comentar algunas opciones para nombre para el primer bebé del Príncipe Harry y Meghan Markle. Y es que al parecer, el dar el anuncio del embarazo en el primer día de su gira por Oceanía, fue motivo de que todas las personas que se encontraban con ellos les dieran algunas opciones para nombrar a su primogénito. Encontrando la anécdota muy simpática, el Príncipe Carlos no dudó en compartir algunas de sus opciones favoritas en su visita a Australia House.

“Por cierto, damas y caballeros, mi hijo Harry me ha dicho que durante su reciente gira por Australia, él y su esposa recibieron incontables y consideradas sugerencias para nombrar a su futuro bebé. Solo entre ustedes y yo, sospecho que Kylie y Shane podrían estar entre las opciones más fuertes…pero damas y caballeros, no le veo muchas esperanzas a Edna o Les”, dijo con un especial toque de humor. Y es que aunque los nombres de Kylie -sí, como la más joven de las Kardashian- y Shane son muy populares, la realidad es que la realeza tiene opciones un tanto más limitadas cuando de nombrar a sus hijos se trata. Sobre los nombres que el Príncipe no considera tan viables para llamar a su nieto, el primero en la línea de sucesión hacía referencia a la presencia del comediante Barry Humphries quien interpreta en la televisión británica a los personajes Edna Everage y Sir Les Patterson.

Aunque parece que el Príncipe Carlos se decanta por Kylie o Shane -aunque sea en tono de broma-, la realidad es que un nombre así iría fuertemente contra las tradiciones de la realeza. Se espera que los Duques de Sussex elijan un nombre real, como el resto de los miembros de la familia. Hay que recordar que, por ejemplo, los Duques de Cambridge han sido muy cuidadosos para elegir nombres con tradición familiar y que sean atemporales, todos con una especial carga emotiva.

En un reportaje de Expedia se dio a conocer que desde épocas de la Reina Victoria, los nombres más comunes en la Familia Real son Alberto para hombre y Victoria para mujer. Eso sí, desde el anuncio de su noviazgo, Harry y Meghan han sorprendido al ir en contra de las tradiciones y el protocolo, por lo que el nombre de su primer bebé podría dar la sorpresa. Hay que recordar que hace algunos años, la entonces actriz confesó en su blog, The Tig, que su nombre predilecto para bebé, fuera niño o niña, era Grey. ¿Será que den la sorpresa?

